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प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में पूनमल्ली - वडापलानी मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में पूनमल्ली - वडापलानी मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया ( ETV Bharat )

चेन्नई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में वडापलानी-पूनमल्ली मेट्रो रेल सर्विस का उद्घाटन किया. इसका बहुत इंतजार था. इस सेवा के शुरू होने से चेन्नई के लोगों में काफी उम्मीदें जगी है. उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री विजय भी मौजूद रहे. उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय दोनों ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया. अधिकारियों ने पीएम मोदी को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी.

चेन्नई में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, 118.1 किमी की दूरी के लिए मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है. पहले चरण के रूप में वडापलानी से पूनमल्ली तक 14.6 किलोमीटर की मेट्रो लाइन पूरी हो चुकी है और इसे रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है.

इसके बाद मेट्रो कॉर्पोरेशन ने केंद्र सरकार से इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने की तारीख तय करने की रिक्वेस्ट की थी. हालांकि विधानसभा चुनाव और नई सरकार के शपथ ग्रहण जैसे कारणों से इस रूट की शुरुआत की तारीख टलती रही. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11:45 बजे पूनमल्ली - वडापलानी रूट मेट्रो रेल सर्विस का उद्घाटन किया. बाद में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय ने एक ही ट्रेन में साथ में सफर किया.

मुख्यमंत्री विजय ने PM मोदी का स्वागत किया

इससे पहले अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये से ज़्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे.

इसके लिए आज सुबह 10:55 बजे प्राइवेट फ्लाइट से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय ने जोश के साथ स्वागत किया. मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री को गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया. इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर, मंत्रियों, अधिकारियों और दूसरे लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया. मुख्यमंत्री विजय आज चेन्नई में प्रधानमंत्री के सभी इवेंट्स में भी हिस्सा लेंगे. मेट्रो रेल सूत्रों का कहना है कि यह मेट्रो रेल सर्विस शुरू में 11 स्टेशनों के साथ शुरू की जाएगी, और फिर 6 और स्टेशन इस्तेमाल में आएंगे.

ट्रेन किन स्टेशनों पर रुकेगी?

यह मेट्रो ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकेगी: पूनतमल्ली बाईपास, पूनतमल्ली, मुल्लैथोट्टम, करायंसावादी, कुमानंसावादी, कट्टुपक्कम, अय्यप्पनथंगल, तेलियारकरम, पोरुर बाईपास, पोरुर जंक्शन और वडापलानी.