पीएम मोदी का हैदराबाद दौरा आज, करेंगे 9,377 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी यहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बंदी संजय के साथ 9,377 करोड़ रुपये के परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे.
Published : May 10, 2026 at 8:21 AM IST
हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने के इस कार्यकाल में तीसरी बार तेलंगाना के हैदराबाद का दौरा आज करने वाले हैं. प्रधानमंत्री 9,377 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. वह शाम को बीजेपी बीजेपी की तरफ से आयोजित एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री का आज का दौरा व्यस्त रहेगा. वह यहां तीन घंटे ठहरेंगे. इस दौरान वह एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. सबसे पहले प्रधानमंत्री बेंगलुरु से स्पेशल फ़्लाइट से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचेंगे. वहाँ से वे सड़क के रास्ते एचआईसीसी जाएंगे. वहां वे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बंदी संजय के साथ 9,377 करोड़ रुपये के कामों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे. बाद में प्रधानमंत्री गाचीबोवली जाएंगे और साईं सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे.
2,380 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ज़हीराबाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के काम का उद्घाटन किया जाएगा. प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे 167 के विस्तार के तहत 3,175 करोड़ रुपये की लागत से गुडेबल्लूर से महबूबनगर तक बनने वाली चार-लेन सड़क के काम का शिलान्यास करेंगे.
वारंगल में करीब 1,700 करोड़ रुपये की लागत से बने पीएम मित्र काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किया जाएगा. प्रधानमंत्री 1,250 करोड़ रुपये की लागत से काजीपेट-विजयवाड़ा मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के तहत पूरे हुए अलग-अलग डिपार्टमेंट के कामों को देश को समर्पित करेंगे.
काजीपेट में 300 करोड़ रुपये की लागत से बनी रेल अंडर रेल बाईपास लाइन का उद्घाटन किया जाएगा. प्रधानमंत्री हैदराबाद के सबअर्ब मलकापुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 610 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ग्रीन फील्ड पीओएल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे.
हैदराबाद दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण के घर जाएंगे. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू के साथ यह एक कर्टसी कॉल है. खबर है कि पवन कल्याण हाल ही में सर्जरी के बाद उनसे मिलने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री आज के दौरे के दौरान पार्टी सांसदों, विधायकों और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ एक खास मीटिंग करेंगे और उन्हें दिशा-निर्देश देंगे.
बाद में प्रधानमंत्री सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में पार्टी की एक पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे. बंगाल में पार्टी की जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं ने उस पब्लिक मीटिंग के लिए बड़े इंतजाम किए हैं जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे. बीजेपी के तेलंगाना को टारगेट करने वाले कैंपेन के बीच पीएम मोदी के भाषण में दिलचस्पी है. मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री शाम 7.30 बजे बेंगलुरु लौट आएंगे.