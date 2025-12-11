ETV Bharat / bharat

पीएम जॉर्जिया मेलोनी का निमंत्रण, प्रधानमंत्री मोदी अगले साल करेंगे इटली का दौरा

दिल्ली: भारत-इटली की दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को अगले साल रोम आने का न्योता दिया. प्रधानमंत्री ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया. यह दौरा कब होगा, फिलहाल इसकी कोई तिथि नहीं आई है.

PM मोदी के साथ अपनी मीटिंग पर इटली के डिप्टी PM और विदेश मामलों और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर, एंटोनियो ताजानी ने कहा, "...मैंने अपने PM, जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से PM को इटली आने का न्योता दिया है. जवाब 'हां' मिला है. 2026 में, वह मेरे देश, इटली में होंगे...प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही. हमने भारत और इटली के बीच सुपर रिलेशन, IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) पर बात की. हमने इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और शांति के बारे में भी बात की. यूक्रेन पर एग्रीमेंट के लिए रूस को आगे बढ़ाने में भारत बहुत जरूरी है. यह जरूरी है. अगले कुछ सालों के लिए कोऑपरेशन को मजबूत करना भी जरूरी है..." जब उनसे पूछा गया कि इटली के PM के भारत आने की संभावना कब है, तो उन्होंने कहा, "हमने 'कब' तय नहीं किया है. 2026 के दौरान..."

बता दें कि भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में $14.56 बिलियन का है. इसमें भारत, इटली को इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉर्मास्यूटिकल्स निर्यात करता है. वहीं इटली भारत को मशीनरी, रसायन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहा है.