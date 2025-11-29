DGP-IGP कांफ्रेंस का दूसरा दिन, पीएम मोदी और अमित शाह रहे मौजूद, सिक्योरिटी सिस्टम पर हुआ मंथन
60वें अखिल भारतीय डीजी–आईजी सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कांफ्रेंस की अध्यक्षत की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 8:49 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रायपुर में पुलिस डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर्स जनरल की कांफ्रेंस की अध्यक्षता की. पीएम मोदी ने कहा कि कांफ्रेंस में भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के अलग-अलग पहलुओं पर गहराई से चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह फोरम नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन को शेयर करने के लिए एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है.
DGP-IGP कांफ्रेंस का दूसरा दिन
पीएम ने एक्स पर किया ट्वीट करते हुए लिखा कि रायपुर में DGP/IGP कांफ्रेंस में भारत के सिक्योरिटी सिस्टम के अलग-अलग पहलुओं पर गहराई से चर्चा हुई. यह इस क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन को शेयर करने के लिए एक शानदार फोरम है.
आईआईएम रायपुर चल रहा कांफ्रेंस
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) परिसर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है. इस कॉन्फ्रेंस में देशभर से शीर्ष पुलिस अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ और नीति-निर्माता पहुंचे हुए हैं. कांफ्रेंस का उद्देश्य पुलिसिंग में आधुनिक चुनौतियों से निपटने और उसके लिए बनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है. बैठक का एक उद्देश्य भविष्य की सुरक्षा नीति भी तय करना है.
अमित शाह ने देश के टॉप थानों को सम्मानित किया
कांफ्रेंस के पहले दिन आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया. इस साल कुल 70 थानों में से बेस्ट 10 थानों का चयन किया गया, जिनमें से 3 को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया.जिन तीन टॉप थानों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया उसमें गाज़ीपुर थाना, दिल्ली, प्रथम स्थान, पहरगांव थाना, अंडमान, द्वितीय स्थान और कवितला थाना, रायचूर ,कर्नाटक का नाम शामिल है.
राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन
कांफ्रेंस के दौरान आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर अपराधों की रोकथाम, नक्सल चुनौती, अंतरराज्यीय अपराधों के नेटवर्क, तकनीक-आधारित पुलिसिंग और खुफिया एजेंसियों के समन्वय पर गहन चर्चा की जा रही है. इस अहम कांफ्रेंस में एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हो रहे हैं. अजित डोभाल आयोजन के पहले दिन ही रायपुर पहुंच गए थे.
रायपुर बना राष्ट्रीय सुरक्षा का पावर हब
तीन दिनों तक चलने वाले कांफ्रेंस को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गये हैं. 28 तारीख से शुरू हुए 60वें अखिल भारतीय डीजी–आईजी सम्मेलन का समापन रविवार 30 तारीख को होगा.
छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, आज रात पहुंचेंगे पीएम मोदी
रायपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा का पावर सेंटर: NSA अजीत डोभाल पहुंचे, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हाईलेवल मंथन
डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, देश के टॉप थ्री पुलिस थानों को अमित शाह ने किया सम्मानित