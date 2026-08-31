प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर पहुंचे धनबाद, BCCL और झरिया मास्टर प्लान की करेंगे समीक्षा
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार को धनबाद पहुंचे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 4:31 PM IST
धनबाद: पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार को धनबाद पहुंचे. 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे के दौरान वे BCCL की कोयला परियोजनाओं के साथ-साथ झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे. जरेडा के माध्यम से चल रहे पुनर्वास कार्य और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति दौरे के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं.
प्रमुख परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक
दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंचने पर BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने तरुण कपूर का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार भी मौजूद रहे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान तरुण कपूर कोयला भवन में BCCL के कामकाज और प्रमुख परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में कंपनी की उत्पादन गतिविधियों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति और कोयला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.
On 31.08.2026, CMD, BCCL Shri Manoj Kumar Agarwal warmly welcomed Shri Tarun Kapoor, Advisor to the Hon'ble Prime Minister, at Durgapur Airport, in the esteemed presence of Deputy Commissioner, Dhanbad, Shri Aditya Ranjan and SSP Shri Prabhat Kumar. Shri Kapoor is on a two-day… pic.twitter.com/eY7eca3Zud— Bharat Coking Coal Limited (@BCCLofficial) August 31, 2026
कई जगहों पर करेंगे निरीक्षण
इसके बाद वे BCCL की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण भी करेंगे. इनमें मूनिडीह कोल बेड मिथेन परियोजना और मूनिडीह लॉन्गवॉल परियोजना के XVI सीम का दौरा शामिल है. इसके अलावा कुस्तौरा/कुसुंडा क्षेत्र के ENA फायर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया जाएगा. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को भी समझने का कार्यक्रम है.
जरेडा के कार्यों की भी होगी समीक्षा
दौरे का एक महत्वपूर्ण भाग झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JREDA/जरेडा) के कार्यों की समीक्षा भी होगी. झरिया कोयलांचल में लंबे समय से भूमिगत आग, भू-धंसान और असुरक्षित क्षेत्रों की समस्या बनी हुई है. खासकर हाल के दिनों में बारिश के दौरान कई इलाकों में भू-धंसान की घटनाएं सामने आई हैं, इससे प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है.
ऐसे में समीक्षा के दौरान इस बात पर विशेष चर्चा होने की संभावना है कि जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किस तरह और कितनी तेजी से पुनर्वासित किया जाए. पुनर्वास स्थलों पर उपलब्ध आवास, मूलभूत सुविधाएं, विस्थापित परिवारों की समस्याएं और पुनर्वास प्रक्रिया में आ रही अड़चनों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली जा सकती है.
बेलगड़िया और करमाटांड़ पुनर्वास स्थल का करेंगे दौरा
तरुण कपूर झरिया मास्टर प्लान के तहत विकसित किए गए बेलगड़िया और करमाटांड़ पुनर्वास स्थलों का भी दौरा करेंगे. यहां पुनर्वासित परिवारों की स्थिति, आवासीय सुविधाओं और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा. इसके बाद संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित होगी.
बैठक में भू-धंसान और पुनर्वास पर चर्चा संभव
बैठक में झरिया के संवेदनशील और भू-धंसान प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की रणनीति पर चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पुनर्वास की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, ताकि जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जल्द सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.
भू-धंसान की घटनाओं के बीच तरुण कपूर का दौरा
तरुण कपूर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब झरिया कोयलांचल में लगातार भू-धंसान की घटनाओं ने सुरक्षा और पुनर्वास के मुद्दे को फिर केंद्र में ला दिया है. लिहाजा उनकी समीक्षा को झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन और प्रभावित परिवारों के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.
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