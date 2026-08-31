ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर पहुंचे धनबाद, BCCL और झरिया मास्टर प्लान की करेंगे समीक्षा

धनबाद: पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सोमवार को धनबाद पहुंचे. 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे के दौरान वे BCCL की कोयला परियोजनाओं के साथ-साथ झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे. जरेडा के माध्यम से चल रहे पुनर्वास कार्य और भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति दौरे के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं.

प्रमुख परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक

दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंचने पर BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने तरुण कपूर का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और SSP प्रभात कुमार भी मौजूद रहे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान तरुण कपूर कोयला भवन में BCCL के कामकाज और प्रमुख परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में कंपनी की उत्पादन गतिविधियों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति और कोयला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.

कई जगहों पर करेंगे निरीक्षण

इसके बाद वे BCCL की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण भी करेंगे. इनमें मूनिडीह कोल बेड मिथेन परियोजना और मूनिडीह लॉन्गवॉल परियोजना के XVI सीम का दौरा शामिल है. इसके अलावा कुस्तौरा/कुसुंडा क्षेत्र के ENA फायर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया जाएगा. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को भी समझने का कार्यक्रम है.

जरेडा के कार्यों की भी होगी समीक्षा

दौरे का एक महत्वपूर्ण भाग झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (JREDA/जरेडा) के कार्यों की समीक्षा भी होगी. झरिया कोयलांचल में लंबे समय से भूमिगत आग, भू-धंसान और असुरक्षित क्षेत्रों की समस्या बनी हुई है. खासकर हाल के दिनों में बारिश के दौरान कई इलाकों में भू-धंसान की घटनाएं सामने आई हैं, इससे प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है.