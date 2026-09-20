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पुलिस अधिकारी की मौत का 'बदला', एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी, पाकिस्तान ने दी थी शह

एएसआई हरजीत सिंह (फाइल फोटो) ( X-@DGPPunjabPolice )

अमृतसर : असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल एक हमलावर मारा गया. पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. उसकी पहचान अमृतसर के मुलेचक गांव के रहने वाले दीपक सिंह के तौर पर की गई है. 18 सितंबर को ड्यूटी के दौरान एएसआई हरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने देर रात मीडिया से बात करते हुए कहा, "पुलिस मुठभेड़ में एक हमलावर मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. उसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है." पुलिस कमिश्नर ने कहा, "एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के बाद पूरा पुलिस विभाग इस मामले को सुलझाने में लगा हुआ था. शनिवार दोपहर से ही शहर और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और सख्त नाकेबंदी की गई थी. पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे थे और किसी और को निशाना बनाने की फिराक में थे." इस बीच, तरनतारन/ठांडे रोड चेकपॉइंट पर पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया. रुकने के बजाय, आरोपियों ने सीधे पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, तो आरोपियों ने एक जगह स्कूटी रोकी और फिर से पुलिस पर फायरिंग करने लगे. हमलावरों द्वारा चलाई गई चार गोलियों में से दो पुलिस की गाड़ी पर लगीं, जबकि एक गोली सीआईए जवान की छाती पर लगी. हालांकि, जवान ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी जान बच गई. पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया, "जवाबी कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने आत्मरक्षा में छह राउंड फायरिंग की. इस दौरान, एक गोली हमलावर को लगी. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच और आधार कार्ड के अनुसार, मृतक आरोपी की उम्र 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है."