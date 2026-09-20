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पुलिस अधिकारी की मौत का 'बदला', एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी, पाकिस्तान ने दी थी शह

पाकिस्तान की साजिश हमेशा पंजाब को डिस्टर्ब करने की रही है, इस मामले में भी उसका हाथ सामने आया है.

Punjab Police
एएसआई हरजीत सिंह (फाइल फोटो) (X-@DGPPunjabPolice)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 7:40 AM IST

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अमृतसर : असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल एक हमलावर मारा गया. पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी दी है. उसकी पहचान अमृतसर के मुलेचक गांव के रहने वाले दीपक सिंह के तौर पर की गई है. 18 सितंबर को ड्यूटी के दौरान एएसआई हरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी.

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने देर रात मीडिया से बात करते हुए कहा, "पुलिस मुठभेड़ में एक हमलावर मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. उसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है."

पुलिस कमिश्नर ने कहा, "एएसआई हरजीत सिंह की हत्या के बाद पूरा पुलिस विभाग इस मामले को सुलझाने में लगा हुआ था. शनिवार दोपहर से ही शहर और आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और सख्त नाकेबंदी की गई थी. पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग इलाके में घूम रहे थे और किसी और को निशाना बनाने की फिराक में थे."

इस बीच, तरनतारन/ठांडे रोड चेकपॉइंट पर पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया. रुकने के बजाय, आरोपियों ने सीधे पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया, तो आरोपियों ने एक जगह स्कूटी रोकी और फिर से पुलिस पर फायरिंग करने लगे. हमलावरों द्वारा चलाई गई चार गोलियों में से दो पुलिस की गाड़ी पर लगीं, जबकि एक गोली सीआईए जवान की छाती पर लगी. हालांकि, जवान ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसकी जान बच गई.

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया, "जवाबी कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने आत्मरक्षा में छह राउंड फायरिंग की. इस दौरान, एक गोली हमलावर को लगी. घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच और आधार कार्ड के अनुसार, मृतक आरोपी की उम्र 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है."

पुलिस कमिश्नर ने कहा, "जांच से पता चला है कि यह साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़ी है. पाकिस्तानी हैंडलर्स पंजाब के युवाओं को पैसे और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. सीमा पार बैठे बॉस युवाओं से उनकी 'वफादारी' का सबूत मांगते हैं और उन्हें उसी हिसाब से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के लिए कहते हैं."

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि एसएसआई हरजीत सिंह को गोली मारने के बाद, आरोपी घटना वाली जगह पर वापस आए और लगभग 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाया. पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो सीमा पार बैठे अपने बॉस को घटना को अंजाम देने का सबूत भेजने के लिए बनाया गया था. यह हरकत सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है. पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि विदेशी हैंडलर्स और पूरे नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल सके.

पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे बदमाश पुलिस में डर पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि पंजाब पुलिस का हौसला तोड़ा जा सके. शूटर्स का एएसआई हरजीत सिंह को मारने का कोई खास मकसद नहीं था, बल्कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे बदमाशों ने आदेश दिया था कि पुलिस की वर्दी में जो भी दिखे, उसे निशाना बनाएं. इसलिए, अब पुलिस को भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि यह चिंता की बात है कि पंजाब के युवा सीमा पार बैठे तस्करों के जाल में फंस रहे हैं और अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं. पुलिस कमिश्नर ने माता-पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें असामाजिक तत्वों और ड्रग्स के जाल से बचाएं, जो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं.

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ACCUSED ENCOUNTER IN PUNJAB

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