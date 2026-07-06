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खाटूश्यामजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: झारखंड के हिमांशु हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा नेता गिरफ्तार

हिमांशु सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी भाजपा नेता नीरज सिंह ( ETV Bharat Sikar )