ओडिशा : प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक के टीचरों का विधानसभा के सामने विरोध-प्रदर्शन

अपनी मांगों को लेकर ओडिशा के प्राइमरी स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक टीचरों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया.

Teachers from primary to degree college stage protest in Odisha
ओडिशा में प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक के टीचरों ने प्रदर्शन किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025 at 6:31 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिशा में प्राइमरी स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक के हर लेवल के टीचर ने सोमवार को राज्य विधानसभा के सामने विरोध-प्रदर्शन किया. सभी टीचर सैलरी बढ़ाने, नौकरी रेगुलर करने, बेहतर सर्विस कंडीशन और कई दूसरी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.

बता दें कि टीचर तीन दिनों से सड़कों पर हैं, जिससे शिक्षा संस्थानों में दिक्कतें हो रही हैं. सरकार की उनकी दिक्कतों को हल करने के वादों के बावजूद, टीचरों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे.

टीचर्स यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं या लिखित वादा नहीं मिल जाता, वे स्कूल नहीं जाएंगे. यह मामला सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का ही नहीं है, बल्कि आदर्श विद्यालय शिक्षक संघ, प्रखंड वृहद शिक्षक संघ, एसएसबी शिक्षक संघ समेत सभी शिक्षकों का मामला है.

टीचरों के आंदोलन की वजह से एजुकेशन सिस्टम चरमरा रहा है. वहीं जैसे-जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम पास आ रहे हैं, पेरेंट्स स्कूलों में पढ़ाई की कमी को लेकर परेशान हैं.

स्टूडेंट्स न सिर्फ अपनी पढ़ाई से दूर हैं, बल्कि उन्हें उनकी बेसिक सुविधाओं से भी दूर रखा जा रहा है. प्राइमरी टीचर्स का विरोध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर टीचर्स ने दो मांगों को लेकर शुक्रवार से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

टीचरों ने छुट्टी पर जाने और अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने का फैसला किया है. खास तौर पर प्राइमरी टीचरों ने उनकी बेसिक पोस्ट के हिसाब से बेसिक सैलरी देने की मांग की है, और उनकी मांग है कि उनकी बेसिक पोस्ट को लेबल-9 के हिसाब से बढ़ाकर 35,400 रुपये किया जाए. इसके साथ ही टीचर यह भी मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से संविदा सिस्टम खत्म किया जाए.

इस बीच, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के संयोजक रामलाल पटेल ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं या लिखित वादा नहीं मिलता, हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे. दूसरी तरफ टीचर्स एसोसिएशन ने माना है कि टीचरों के विरोध की वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई है. इस बारे में टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को तुरंत पूरा करने का फैसला करना चाहिए.

सिर्फ प्राइमरी स्कूल के टीचर ही नहीं, बल्कि 5,000 टीचरों वाले ओडिशा आदर्श स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने लोअर प्राइमरी स्कूल्स (PMG) की अपनी 13 सूत्रीय मांग रखी है.

सोमवार को राज्य के 314 आदर्श स्कूलों के टीचरों ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी. ओडिशा एसएसबी व्याख्याता संघ (OSLA) ने सोमवार को लोअर पीएमजी के पास प्रदर्शन किया. इसमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए सैकड़ों टीचर अपनी सात मांगों को लेकर शामिल थे.

टीचरों ने आरोप लगाया कि भले ही एसएसबी से नियुक्त टीचर नई पढ़ाई के तरीके के तहत सरकारी कॉलेज के टीचरों की तरह ही पढ़ाने, परीक्षा और प्रशासनिक काम का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें सर्विस में बराबरी से दूर रखा जा रहा है.

उन्हें सरकार द्वारा ट्रांसफर और प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है और सीधे भुगतान नियमों के तहत पदों पर नियुक्त किया जा रहा है. हालांकि, नियमों के अनुसार उन्हें जो मिलना चाहिए था, वह सालों से लंबित है. वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड-डे मील की व्यवस्था की गई है.

इस बीच, टीचरों के हड़ताल पर होने के साथ ही मिड-डे मील बनाने वाले रसोइये भी हड़ताल पर हैं. बताया जा रहा है कि इससे कई जगहों पर मिड-डे मील बंद है.

मिड-डे मील एसोसिएशन के सदस्यों ने इस बारे में कहा, "हम 30 सालों से मिड-डे मील जैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं. लेकिन सरकार जो सैलरी देती है, वह 100 रुपये रोजाना है. असल में, जो सैलरी हमें मिलती है, उससे हमारी मांओं का पेट नहीं भरता. इसलिए, सरकार ने जो सैलरी दी है, उसे रिव्यू करके हमें कम से कम 3,000 हर महीने दिया है.

मिड-डे मील एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की कि उन्हें 462 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 13,860 रुपये प्रतिमाह मजदूरी दी जाए. द गार्डियन के प्रसन्ना बिशोई ने कहा, "सरकार को शिक्षा की परवाह नहीं है, वह शिक्षा पर ध्यान नहीं देती और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है."

सभी तरह के टीचर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्राइमरी टीचर से लेकर प्रोफेसर और कुक तक अब सड़कों पर हैं.

सरकार उनकी मांगों को पूरा करने विचार कर रही- शिक्षा मंत्री
वहीं सरकार शिक्षकों की समस्याओं को हल करने को लेकर गंभीर है. इस बीच शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा, "राजधानी में हजारों प्राइमरी टीचरों के इकट्ठा होने के बाद स्कूल की पढ़ाई पर असर पड़ा है." उन्होंने प्राइमरी टीचरों से प्रदर्शन से हटने का अनुरोध करते हुए कहा, "सरकार टीचरों के साथ खड़ी है. सरकार उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है." नित्यानंद गोंड ने कहा, "इसे एक दिन में हल नहीं किया जा सकता. सरकार टीचर्स की समस्याओं को हल करने को लेकर पॉजिटिव है. जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा."

