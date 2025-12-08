ETV Bharat / bharat

ओडिशा : प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक के टीचरों का विधानसभा के सामने विरोध-प्रदर्शन

ओडिशा में प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक के टीचरों ने प्रदर्शन किया ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा में प्राइमरी स्कूलों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक के हर लेवल के टीचर ने सोमवार को राज्य विधानसभा के सामने विरोध-प्रदर्शन किया. सभी टीचर सैलरी बढ़ाने, नौकरी रेगुलर करने, बेहतर सर्विस कंडीशन और कई दूसरी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.

बता दें कि टीचर तीन दिनों से सड़कों पर हैं, जिससे शिक्षा संस्थानों में दिक्कतें हो रही हैं. सरकार की उनकी दिक्कतों को हल करने के वादों के बावजूद, टीचरों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे.

टीचर्स यूनियन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं या लिखित वादा नहीं मिल जाता, वे स्कूल नहीं जाएंगे. यह मामला सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का ही नहीं है, बल्कि आदर्श विद्यालय शिक्षक संघ, प्रखंड वृहद शिक्षक संघ, एसएसबी शिक्षक संघ समेत सभी शिक्षकों का मामला है.

टीचरों के आंदोलन की वजह से एजुकेशन सिस्टम चरमरा रहा है. वहीं जैसे-जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम पास आ रहे हैं, पेरेंट्स स्कूलों में पढ़ाई की कमी को लेकर परेशान हैं.

स्टूडेंट्स न सिर्फ अपनी पढ़ाई से दूर हैं, बल्कि उन्हें उनकी बेसिक सुविधाओं से भी दूर रखा जा रहा है. प्राइमरी टीचर्स का विरोध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर टीचर्स ने दो मांगों को लेकर शुक्रवार से गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

टीचरों ने छुट्टी पर जाने और अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने का फैसला किया है. खास तौर पर प्राइमरी टीचरों ने उनकी बेसिक पोस्ट के हिसाब से बेसिक सैलरी देने की मांग की है, और उनकी मांग है कि उनकी बेसिक पोस्ट को लेबल-9 के हिसाब से बढ़ाकर 35,400 रुपये किया जाए. इसके साथ ही टीचर यह भी मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से संविदा सिस्टम खत्म किया जाए.

इस बीच, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के संयोजक रामलाल पटेल ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं या लिखित वादा नहीं मिलता, हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे. दूसरी तरफ टीचर्स एसोसिएशन ने माना है कि टीचरों के विरोध की वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई है. इस बारे में टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को तुरंत पूरा करने का फैसला करना चाहिए.

सिर्फ प्राइमरी स्कूल के टीचर ही नहीं, बल्कि 5,000 टीचरों वाले ओडिशा आदर्श स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने लोअर प्राइमरी स्कूल्स (PMG) की अपनी 13 सूत्रीय मांग रखी है.

सोमवार को राज्य के 314 आदर्श स्कूलों के टीचरों ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगें माननी होंगी. ओडिशा एसएसबी व्याख्याता संघ (OSLA) ने सोमवार को लोअर पीएमजी के पास प्रदर्शन किया. इसमें राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए सैकड़ों टीचर अपनी सात मांगों को लेकर शामिल थे.