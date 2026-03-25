पश्चिम बंगाल : पहला लक्ष्य मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना : ओवैसी, JUP के साथ AIMIM का गठबंधन
पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए एआईएमआईएम व हुमांयू कबीर की जेयूपी ने गठबंधन किया है.
Published : March 25, 2026 at 1:19 PM IST
कोलकाता: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के रणनीतिक लक्ष्य के बारे में बात की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के साथ गठबंधन का मुख्य मकसद राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना और मजबूत करना है.
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने गठबंधन का बड़ा विजन बताते हुए कहा, "हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक से एक नेतृत्व उभरे और मजबूत हो. हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे राजनीतिक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा."
Newtown, West Bengal: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi On TMC leader Kalyan Banerjee remarks, says, ''We are the whole team of Muslims. We are Team M'' pic.twitter.com/HyXI0EdLXz— IANS (@ians_india) March 25, 2026
"अंतिम चर्चा के लिए सिर्फ दो या तीन सीटें बची हैं, जो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा, "इन चुनावों में हमारा पहला लक्ष्य इस राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना और उसे मजबूत करना है."
ओवैसी ने स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अहमियत पर और जोर देते हुए राज्य सरकार के डेटा की ओर इशारा किया, जो उन इलाकों में खराब सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास दिखाता है जहां मुस्लिम समुदायों में नेतृत्व की कमी है.
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है, और पश्चिम बंगाल, भारत सरकार और एनएसएसओ के सरकारी डेटा से भी यह कन्फर्म होता है कि जिन इलाकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक के पास स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की कमी है, वहां सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं. विकास और स्वतंत्र नेतृत्व के बीच एक जैविक संबंध हैं."
ओवैसी ने हुमायूं कबीर को समर्थन करने के लिए अपने आने वाले दौरे के बारे में भी बताया, और कहा, "जैसा कि हुमायूं कबीर ने बताया, मैं 1 अप्रैल को उनके चुनाव क्षेत्र में उनके नामांकन दाखिल के लिए जाऊंगा. हम वहां एक बड़ी जनसभा भी करेंगे और अपने उम्मीदवारों को बी-फॉर्म बांटेंगे."
VIDEO | West Bengal polls: “People of Bengal suffocated, will provide alternative they're looking for”, says AIMIM chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) after declaring alliance with Humayun Kabir.— Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/6NeXOiyykS
एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए कबीर का शुक्रिया अदा करते हुए ओवैसी ने कहा, "मैं हुमायूं कबीर को हमारे साथ इस गठबंधन में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं."
इससे पहले, हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन की मजबूती को कन्फर्म किया, एआईएमआईएम चीफ को अपना "बड़ा भाई" बताया और उस रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया जो उनके अभियान को गाइड करेगी.
कबीर ने संयुक्त अभियान कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां शामिल हैं. पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी, जहां कबीर और ओवैसी दोनों भारी भीड़ को संबोधित करेंगे. ये रैलियां मुर्शिदाबाद, उत्तर बंगाल, मालदा, बीरभूम, उत्तर दिनाजपुर, आसनसोल और आखिर में कोलकाता समेत खास चुनाव क्षेत्रों में होंगी.
कबीर ने यह भी साफ किया कि यह गठबंधन सिर्फ 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के अभियान भी चलेगा. उन्होंने कहा, "जब तक मैं ज़िंदा हूं और राजनीति में हूं, 2026 में हमने साथ मिलकर जो सफर शुरू किया था, वह जारी रहेगा."
रविवार को ओवैसी ने घोषणा की कि एआईएमआईएम हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी. हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से वे लगभग आठ सीटें एआईएमआईएम को देंगे. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
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