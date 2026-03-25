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पश्चिम बंगाल : पहला लक्ष्य मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना : ओवैसी, JUP के साथ AIMIM का गठबंधन

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ( PTI )

कोलकाता: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी के रणनीतिक लक्ष्य के बारे में बात की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के साथ गठबंधन का मुख्य मकसद राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना और मजबूत करना है. यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने गठबंधन का बड़ा विजन बताते हुए कहा, "हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यक से एक नेतृत्व उभरे और मजबूत हो. हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे राजनीतिक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा." "अंतिम चर्चा के लिए सिर्फ दो या तीन सीटें बची हैं, जो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा, "इन चुनावों में हमारा पहला लक्ष्य इस राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व बनाना और उसे मजबूत करना है." ओवैसी ने स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अहमियत पर और जोर देते हुए राज्य सरकार के डेटा की ओर इशारा किया, जो उन इलाकों में खराब सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास दिखाता है जहां मुस्लिम समुदायों में नेतृत्व की कमी है. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है, और पश्चिम बंगाल, भारत सरकार और एनएसएसओ के सरकारी डेटा से भी यह कन्फर्म होता है कि जिन इलाकों में मुस्लिम अल्पसंख्यक के पास स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की कमी है, वहां सामाजिक, आर्थिक और मानव विकास संकेतक बहुत खराब हैं. विकास और स्वतंत्र नेतृत्व के बीच एक जैविक संबंध हैं."