'पहली नजर में हम आपके साथ हैं', दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
बेंच यूएपीए और उससे जुड़े नियमों के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश की जांच से पैदा हुई जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी.
Published : May 20, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से आरोपियों के पक्ष में अपनी राय दी.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने यह बात मामले को आगे विचार के लिए टालने से पहले कही. बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार को तय की है.
बेंच यूएपीए (UAPA) और उससे जुड़े नियमों के तहत दिल्ली दंगों की 'बड़ी साजिश' की जांच से पैदा हुई जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी. आज सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने निर्देश पूरा करने और प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए एक या दो दिन का समय मांगा.
अहमद की तरफ से पेश हुए वकील महमूद प्राचा ने सह-आरोपी के साथ बराबरी पर दलीलें दीं. सह-आरोपी खालिद सैफी की तरफ से सीनियर वकील रेबेका जॉन पेश हुईं. बेंच ने मामले को टालने से पहले मौखिक रूप से कहा, "पहली नजर में, हम आपके साथ हैं."
मंगलवार को, दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि आतंकवाद विरोधी कानून के तहत राहत के लिए कानूनी रोक पर समन्वय बेंच (Coordinate Bench) के अलग-अलग फैसलों के कारण गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत बेल देने के मुद्दे पर एक बड़ी बेंच द्वारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.
यह डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद को बेल देने से इनकार करने वाले एक अन्य बेंच द्वारा दिए गए पहले के फैसले पर आपत्ति जताने के एक दिन बाद आया है. 18 मई के फैसले का जिक्र करते हुए राजू ने मंगलवार को कहा कि UAPA जैसे खास कानून के मामले में बेगुनाही का जरूरी अंदाजा पीछे चला जाता है.
18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA मामलों में भी जमानत नियम होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी आरोपी पर इस कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, तेजी से ट्रायल के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता. 18 मई के फैसले में कहा गया कि बेगुनाही का अंदाजा किसी भी सभ्य समाज की बुनियाद है जो कानून के राज से चलता है.
जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने यह बात जम्मू कश्मीर के रहने वाले सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए कही, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज एक नार्को-टेररिज्म केस के सिलसिले में जून 2020 से कस्टडी में है.
जस्टिस भुयान ने 102 पेज के फैसले में कहा, “गुलफिशा फातिमा के फैसले की कई बातों पर हमें गंभीर आपत्ति है, जिसमें दो अपील करने वालों के एक साल के लिए बेल मांगने के अधिकार को रोकना भी शामिल है. गुलफिशा फातिमा के फैसले से हमें यह यकीन होगा कि नजीब सेक्शन 43-D(5) से सिर्फ एक छोटा और खास तरह का बदलाव है, जिसे बहुत ही असल हालात में सही ठहराया जा सकता है. नजीब में कही गई बातों के मतलब को खोखला करने की वजह से हम परेशान हैं."
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