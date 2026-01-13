ETV Bharat / bharat

हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर अरबी लिबास में घूमे दो युवक, पुलिस ने दबोचा तो किया ये खुलासा

हरिद्वार (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध हरकी पैड़ी पर दो युवक शेख के लिबास में घूमते हुए नजर आए. धार्मिक स्थल पर अजीब वेशभूषा में युवकों के दिखने पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें रोक लिया और उनसे सवाल किया. पहले तो उन्होंने खुद को दुबई का निवासी बताते हुए मुस्लिम नामों का उल्लेख किया. जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने की बात कही. जिस पर तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. वहीं, पुलिस ने दोनों युवकों को दबोच लिया है.

दरअसल, धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे पवित्र स्थल 'हरकी पैड़ी' पर दो युवकों का एक वीडियो सामने आया था. जिसे देख तीर्थ पुरोहित और स्थानीय निवासी आक्रोशित हो गए. वीडियो में अरबी पहनावे (कंदूरा) में दो युवक घूमते नजर आए. जो खुद को दुबई का निवासी बताते दिखे. इस दौरान उनसे कई लोग सेल्फी खिंचवाते दिखे. हालांकि, कुछ देर बाद वो हरकी पैड़ी से निकल गए. उधर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की हो रही मांग: यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब उत्तराखंड सरकार और गंगा सभा की ओर से हरिद्वार के घाटों व धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने एवं केवल 'सनातनियों' को अनुमति देने पर चर्चा चल रही है. हाल ही में तीर्थ पुरोहितों की ओर से हरकी पैड़ी समेत कुंभ मेला क्षेत्र के सभी गंगा घाटों को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई थी.

अरबी लिबास में घूमते दिखे युवक (फोटो सोर्स- Tirth Purohit)

तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में आक्रोश: वहीं, स्थानीय निवासियों और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि यह वीडियो जानबूझकर क्षेत्र की मर्यादा को भंग करने एवं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है. लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है. इस तरह की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.