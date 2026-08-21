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उत्तराखंड: इस शिवधाम में शिवत्व में रमा रहा पुजारी, पिता की मौत पर भी नहीं तोड़ा संकल्प, अंतिम विदाई में नहीं हो सके शामिल

भगवान शिव की सेवा में समर्पित रहा पुत्र: द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर धाम के कपाट खुलने के बाद छह माह तक धाम में रहकर भगवान की नित्य पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने की परंपरा है. इस दौरान संबंधित पुजारी धाम में ही रहकर भगवान की सेवा करते हैं. केदारनाथ के रावल द्वारा केदारनाथ और मध्यमहेश्वर धाम के पुजारियों को चलविग्रह डोली के प्रस्थान से पहले ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में यह धार्मिक संकल्प दिलाया जाता है. इसी संकल्प के कारण शिवशंकर लिंग पिता के निधन की सूचना मिलने के बाद भी मध्यमहेश्वर धाम से बाहर नहीं आए. एक ओर पिता की अंतिम विदाई का भावुक क्षण था, तो दूसरी ओर भगवान के प्रति लिया गया वचन. शिवशंकर लिंग ने अपने व्यक्तिगत दुख को पीछे रखते हुए धार्मिक दायित्व को सर्वोपरि माना और धाम में रहकर पूजा-अर्चना जारी रखी.

पिता की अंतिम विदाई में नहीं हो सके शामिल: कर्नाटक स्थित उनके पैतृक गांव चिकवेगवाड़ी में बीते मंगलवार को उनके पिता स्वर्गीय गुरुलिंग को भू-समाधि दी गई. पिता की अंतिम विदाई में परिवार, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग शामिल हुए, लेकिन पुत्र शिवशंकर लिंग वहां मौजूद नहीं हो सके. कारण था भगवान मध्यमहेश्वर की सेवा का वह धार्मिक संकल्प, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाने का निर्णय लिया था.

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): पिता की मृत्यु का समाचार किसी भी पुत्र के लिए जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण होता है. आंखों के सामने पिता की स्मृतियां हों और मन अंतिम बार उनका चेहरा देखने को तड़प रहा हो, ऐसे समय में शायद ही कोई अपने कदम रोक पाए. लेकिन द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर धाम के प्रधान पुजारी शिवशंकर लिंग के लिए धर्म के प्रति लिया गया संकल्प इतना बड़ा था कि पिता के निधन के बाद भी वह अपने पैतृक गांव नहीं लौट सके. पिता की अंतिम यात्रा में कंधा देने और अंतिम विदाई देने की तीव्र इच्छा मन में लिए वह मध्यमहेश्वर धाम में ही भगवान की सेवा में डटे रहे.

40 वर्षों तक मंदिरों में सेवा करते रहे गुरुलिंग: शिवशंकर लिंग के पिता स्वर्गीय गुरुलिंग का जीवन भी भगवान की सेवा और धार्मिक परंपराओं को समर्पित रहा. उन्होंने करीब 40 वर्षों तक केदारनाथ, मध्यमहेश्वर समेत विभिन्न मंदिरों में पुजारी के रूप में सेवाएं दी. दशकों तक उन्होंने कठिन हिमालयी परिस्थितियों के बीच पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन किया. आज जब उनके पुत्र उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह महज एक पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था, संस्कार और धार्मिक सेवा की जीवंत कड़ी है. जिस पिता ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया, उसी पिता के निधन के बाद उनका पुत्र भी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर भगवान की सेवा में लगा रहा.

पंच केदारों में से एक मध्यमहेश्वर धाम (Photo-ETV Bharat)

एक ओर पिता की अंतिम विदाई, दूसरी ओर भगवान की पूजा: यह प्रसंग इसलिए भी अत्यंत मार्मिक है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अंतिम विदाई में शामिल होना भारतीय संस्कार और भावनाओं का अभिन्न हिस्सा माना जाता है. पिता को अंतिम विदाई देना, उनके पार्थिव शरीर को कंधा देना और अंतिम विदाई में शामिल होना पुत्र के लिए जीवनभर की स्मृति बन जाता है. लेकिन शिवशंकर लिंग के हिस्से में यह अवसर नहीं आया. पिता को अंतिम विदाई देने की जगह उन्हें उसी समय भगवान मध्यमहेश्वर की पूजा-अर्चना में लीन रहना पड़ा.

मध्यमहेश्वर धाम डोली (Photo-ETV Bharat)

मन में पिता की याद और आंखों में उनके साथ बिताए वर्षों की स्मृतियां लिए उन्होंने अपने धार्मिक संकल्प को टूटने नहीं दिया. कठिन हिमालयी परिस्थितियों में भी नहीं टूटती परंपरा: केदारनाथ और मध्यमहेश्वर जैसे उच्च हिमालयी धामों में छह माह की धार्मिक सेवा अपने आप में कठिन तपस्या से कम नहीं है. विषम मौसम, बर्फबारी, कम तापमान, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित सुविधाओं के बीच पुजारियों को भगवान की नित्य पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों की निरंतरता बनाए रखनी होती है.

भावुक कर देने वाली कहानी: ऐसे में पिता के निधन जैसी व्यक्तिगत त्रासदी के बीच भी मध्यमहेश्वर धाम में रहकर सेवा जारी रखना शिवशंकर लिंग के त्याग, आस्था और धार्मिक संकल्प की ऐसी मिसाल है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है. एक पिता ने चार दशक भगवान की सेवा में जीवन अर्पित किया और उनके पुत्र ने पिता की अंतिम विदाई से भी वंचित होकर उसी सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया. यह केवल धर्म के प्रति आस्था नहीं, बल्कि उस विरासत के प्रति समर्पण है, जिसे एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सौंपा है. बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में से एक मध्यमहेश्वर धाम भी है. जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मध्यमहेश्वर धाम समुद्र तल से करीब 3,497 मीटर (11,473 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है.

केदारनाथ और मध्यमहेश्वर धाम में मुख्य पुजारियों द्वारा वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं और संकल्पों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाता है. छह माह की पूजा-अर्चना के दौरान मुख्य पुजारी धाम में रहकर भगवान की नियमित पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों का निर्वहन करते हैं. इसी परंपरा के तहत मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग अपने पिता के निधन के बाद भी धाम नहीं छोड़ सके और पिता की अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो पाए.

-मोहन जमलोकी, वेदपाठी, ओंकारेश्वर मंदिर

ओंकारेश्वर मंदिर के वेदपाठी विश्व मोहन जमलोकी ने बताया कि यह क्षण उनके लिए निश्चित रूप से बेहद भावुक और पीड़ादायक रहा होगा. एक ओर पुत्र होने का धर्म था, तो दूसरी ओर वर्षों से निभाए जा रहे धार्मिक संकल्प और बाबा की सेवा का कर्तव्य. उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर धार्मिक कर्तव्य को रखा और मध्यमहेश्वर धाम में रहकर भगवान की सेवा जारी रखी. वेदपाठी जमलोकी ने कहा कि भगवान की शक्ति के आगे कुछ नहीं है, जो लिखा है वह होकर रहेगा. ऐसे कठिन समय में भी अपने कर्तव्य का पालन करना आस्था और संकल्प की असाधारण मिसाल है. पिता की अंतिम विदाई में शामिल न हो पाने का दर्द निश्चित रूप से उनके मन में रहा होगा. ऐसे में बाबा मध्यमहेश्वर और बाबा केदार के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण को नमन किया जाना चाहिए.

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