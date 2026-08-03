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सुबह में पुजारी.. शाम में पहलवानी.. जीते 70 गोल्ड.. वेजिटेरियन रेसलर संदीप पाठक की अनोखी कहानी

बिहार के अनोखे रेसलर संदीप कुमार पाठक ( Etv Bharat )