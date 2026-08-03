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सुबह में पुजारी.. शाम में पहलवानी.. जीते 70 गोल्ड.. वेजिटेरियन रेसलर संदीप पाठक की अनोखी कहानी

गयाजी के रेसलर संदीप पाठक दिन में पिंडदान कर्मकांड कराते हैं और शाम होते ही अखाड़े में उतर कर पहलवानी करते हैं. रिपोर्ट- सरताज आलम

Priest and wrestler Sandip Pathak
बिहार के अनोखे रेसलर संदीप कुमार पाठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 6:53 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया के संदीप पाठक (30) एक अनोखे पहलवान हैं जो दिन में पुजारी के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा-पाठ कराते हैं और शाम को वे पारंपरिक कुश्ती के अखाड़े ' मिट्टी का अखाड़ा " के साथ ग्रीको रोमन कुश्ती के अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करते हैं. मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले संदीप ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने कुश्ती के जुनून को जीवित रखा और आज वे बिहार में एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं.

कबड्डी से कुश्ती तक का सफर: ब्राह्मण परिवार में जन्मे संदीप को पहले कुश्ती का शौक नहीं था और ना ही इसके बारे में जानते थे. हालांकि खेल का शौक तो उन्हें तो बचपन से था. उनके खेल की शुरुआत स्कूल के कबड्डी गेम से हुई थी. उस समय दुबले पतले संदीप कबड्डी में अपने से दोगुने वजन वाले साथी छात्र खिलाड़ियों को पटक दिया करते थे.

Priest and wrestler Sandip Pathak
ईटीवी भारत GFX (Etv Bharat)

आक्रामक होकर खेलते थे कबड्डी: वे कबड्डी के मैदान में इस कदर आक्रामक होकर खेलते थे, मानो वे किसी कुश्ती के अखाड़े में हों और सामने प्रतिद्वंदी हो. स्कूल के खेल शिक्षक द्वारा बार-बार मना किए जाने के बावजूद, वे साथी खिलाड़ियों को पटकने से बाज नहीं आते थे.

शिक्षक की सलाह ने बदली जिंदगी: शिक्षक ने उन्हें कबड्डी में ऐसी आक्रामकता न दिखाने और कुश्ती को करियर के रूप में अपनाने की सलाह दी, ताकि वे अपनी इस शैली के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। अन्यथा, कबड्डी में इस तरह की आक्रामकता के कारण उन पर फेडरेशन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती थी, जिससे उनका खेल करियर खतरे में पड़ सकता था.

पुरोहित परिवार की परंपरा: संदीप कुमार पाठक मूल रूप से गया जिले के नगर प्रखंड में स्थित चाकंद के रहने वाले हैं. उनके पिता गयाजी विष्णुपद के पुरोहित "पंडा जी" दाढ़ी वाले हीरा नाथ के यहां रह कर तीर्थयात्रियों को पिंडदान कर्मकांड की पूरी विधि को संपन्न कराते हैं.

बिना ट्रेनिंग के गोल्ड मेडल: पंडा पुरोहितों के यहां रह कर पूजा कराने की प्रक्रिया संदीप के पूर्वजों से चली आ रही है. संदीप कुमार पाठक बताते हैं कि उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी में वो हैं जो कर्मकांड कराते हैं. हालांकि परिवार में पहलवानी से नाता दूर-दूर तक नहीं था, लेकिन जब शिक्षक ने उन्हें पहली बार बिना कुश्ती के दांव पेंच सीखे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उतारा तो वे गोल्ड मेडल लेकर ही मैदान से बाहर निकले.

Priest and wrestler Sandip Pathak
ईटीवी भारत GFX (Etv Bharat)

मिट्टी के अखाड़े से की शुरुआत: संदीप बताते हैं कि उन्होंने अखाड़े की तकनीक सीखने और शारीरिक क्षमता बनाने के लिए मिट्टी के अखाड़े से प्रशिक्षण की शुरुआत की थी. उन्होंने अपना पूरा प्रशिक्षण संगत अखाड़ा से किया है. फिर धीरे धीरे उन्होंने मैट गद्दे की कुश्ती के लिए खुद को तैयार किया.

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन: प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के कारण उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में होने लगा. उन्होंने देश की कई प्रसिद्ध कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया है. खेलो इंडिया गेम्स में भी वे खेल चुके हैं. नेशनल गेम में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है.

परिवार के विरोध का करना पड़ा था सामना: संदीप कुमार पाठक बताते हैं कि शुरुआत में उनके इस खेल से पहले परिवार के लोग नाखुश थे, जिसकी वजह से वे छुप छुपा कर अखाड़े में पहुंच कर प्रशिक्षण लेते थे. परिवार के लोगों को लगता था कि एक ब्राह्मण का बेटा इस खेल में कैसे खुद की शारीरिक क्षमता बनाएगा? क्योंकि पहलवानी करने वाले अधिकतर मांस मछली अंडा का सेवन करते हैं.

शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ रसलिंग: संदीप ने इन सारे भ्रमों को तोड़ दिया कि भोजन से कम इच्छा शक्ति का महत्व नहीं है. दूध, घी, बादाम और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ भी खुद को बड़े पहलवान की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है. संदीप ने ये करके भी दिखाया है. उन्होंने पहले 80 केजी भार वर्ग में नेशनल खेला. फिर 98 केजी भार प्लस वर्ग में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें दूसरे स्थान पर रहे.

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कर्मकांड कराते संदीप पाठक (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता: संदीप ने साल 2023 में बांग्लादेश में आयोजित साउथ एशियन सैंबो कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया था. यह प्रतियोगिता बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित की गई थी. उस समय भारत की ओर से अपने वर्ग में एकमात्र पहलवान के तौर पर संदीप ने भाग लिया था.

विदेशी धरती पर पटखनी की सराहना: हालांकि दूसरे वर्गों में कई भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था. उन्होंने विदेशी धरती पर 98 केजी भार वर्ग के ऊपर के कैटेगरी में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और रजत पदक विजेता बने थे. तब संदीप की प्रशंसा सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि राज्य भर में हुई थी. संदीप के अनुसार, उन्होंने अबतक 70 गोल्ड मेडल जीते हैं.

"मैंने जब से सभी प्रकार की कुश्ती रेसलिंग करनी शुरू की है, तब से अब तक स्कूल से लेकर जिला स्तर, राज्य, नेशनल गेम में सभी को मिलाकर 200 के लगभग मेडल जीत चुका हूं. सिर्फ नेशनल गेम में सात मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल भी है. जबकि एक रजत पदक बांग्लादेश में जीता था. उस प्रतियोगिता में मैंने श्रीलंका के खिलाड़ी ने शिकस्त दी थी."- संदीप कुमार पाठक, पहलवान

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संदीप पाठक ने जीते हैं 200 मेडल (ETV Bharat)

योजना के मानकों पर उतर रहे हैं खरे: संदीप कहते हैं कि जब उन्होंने पहलवानी शुरु की थी तब उनके परिवार के लोगों ने उन्हें पढ़ाई पर जोर देने के लिए कहा था. परिवार के लोगों का मानना था कि पढ़ाई के बिना वह सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे. तब सरकारी स्तर से खेल कोटा की ऐसी व्यवस्था नहीं थी.

सरकारी नौकरी की उम्मीद: लेकिन जब बिहार सरकार ने 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना की शुरूआत की है, तबसे संदीप योजना के मानकों के अनुसार पूरी क्राइटेरिया पर खरा उतरते हैं. वे अभी अपने मेडल के अनुसार ABC तीनों कैटेगरी में आ चुके हैं, अब सिर्फ खेल विभाग की घोषणा का इंतजार है.

"खेल प्राधिकरण से उम्मीद है कि आने वाली नौकरी वैकेंसी में मुझे आमंत्रित किया जाएगा. इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं लेकिन अभी नौकरी की कोई स्वीकृति नहीं मिली है ,लेकिन जल्द ही मिलने की संभावना है. सरकार से बहुत सारे खिलाड़ियों को नौकरी मिली है. पिछले कुछ सालों से बिहार में खेल को खूब बढ़ावा मिला है. रवींद्रन शंकर सर सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं. जब मैं बांग्लादेश खेलने जा रहा था तब भी रवेंद्र शंकरण सर ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था, खेल किट भी दिया था."- संदीप कुमार पाठक,पहलवान

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रेसलर संदीप कुमार पाठक (ETV Bharat)

105 KG भार वजन में खेलते हैं: संदीप वर्तमान में जिले के पहले ऐसे पहलवान हैं जो 105 वर्ग भार कैटेगरी में खेलते हैं. वे सिर्फ मैट कुश्ती ही नहीं खेलते बल्कि खुद को फिट रखने और अन्य पहलवानों और रेसलिंग में मजबूत बनाने के लिए मिट्टी के अखाड़ा में भी उतरते हैं.

दंगल में जीते 1.5 लाख रुपये का इनाम: मिट्टी की कुश्ती मैट कुश्ती से ज्यादा शारीरिक क्षमता वाली मानी जाती हैॉ. यही वजह है कि जब भी राज्य या दूसरे राज्यों में मिट्टी कुश्ती में दंगल प्रतियोगिता होती है, उसमें संदीप भाग लेते हैं. वे कुछ महीने पहले ही दंगल प्रतियोगिता में 1.5 लाख की इनामी राशि भी जीत चुके हैं, इससे पहले भी कई बार दंगल प्रतियोगिता में वे इनामी राशि जीत चुके हैं.

जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण: संदीप गयाजी के खेल परिसर में स्थित खेलो इंडिया का मिनी प्रशिक्षण सेंटर में अपने जूनियर छात्रों को प्रशिक्षण भी देते हैं. उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने जूनियर वर्ग में नेशनल खेल कर अपनी प्रतिभा देखा चुके हैं.

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जूनियर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते संदीप (ETV Bharat)

संदीप की विशेष डाइट: संदीप कुमार पाठक बताते हैं कि वे अपने पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को श्रद्धापूर्वक करते हैं. इस काम से उन्हें खुद को मेंटेन करने में भी सहायता मिलती है. संदीप कहते हैं कि अगर खुद नहीं कमाएंगे तो वे अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाएंगे. एक दिन में 500 से अधिक का खर्च होता है. वे सुबह शाम 2 लीटर दूध पीते हैं जबकि 250 ग्राम से अधिक बादाम भी खाते हैं. पूरी डाइट एक रेसलर की तरह फॉलो करते हैं.

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