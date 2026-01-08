ETV Bharat / bharat

पुलिस के कारण एक बेगुनाह जेल में रहा 54 दिन, हाई कोर्ट से मिला इंसाफ...राज्य को देना होगा 14 लाख का मुआवजा

बिना किसी जुर्म के जेल में बंद शख्स को अदालत में इंसाफ मिला है. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए फटकार लगाई.

केरल हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 8:30 PM IST

र्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने एक बेगुनाह आदमी को गलत तरीके से जेल में डालने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया है. दरअसल, बाहर से आए एक शख्स वीके ताजुद्दीन को पुलिस ने चेन-स्नेचिंग के मामले में फंसाया था. कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करार देते हुए राज्य सरकार को उस व्यक्ति को 14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने आदेश में कहा कि मुआवजा कन्नूर के थालास्सेरी के रहने वाले वीके ताजुद्दीन और उनके परिवार को दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि चक्करक्कल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की 'गैर-जिम्मेदाराना और मनमानी' हरकतों की वजह से याचिकाकर्ता की इज्जत और रोजी-रोटी छीन ली गई. खास बात यह है कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजे की रकम वसूलने के लिए आजाद है.

क्या यह व्यक्तिगत बदला है?
कतर में काम करने वाले ताजुद्दीन की मुश्किल 11 जुलाई, 2018 को एक छोटी छुट्टी के दौरान शुरू हुई. कोर्ट ने पाया कि पुलिस के साथ छोटे से विवाद के बाद उसके खिलाफ केस बनाया गया था.

घटना वाली रात, ताजुद्दीन के घर के पास एक पुलिस पेट्रोल जीप कीचड़ में फंस गई थी. अधिकारियों ने गाड़ी को धक्का देने के लिए ताजुद्दीन से मदद मांगी. पीठ दर्द से परेशान होने के कारण, उसने अपनी कार से बाहर निकलने से मना कर दिया. हालांकि आस-पास के अन्य लोगों ने पुलिस की मदद की. इस मना करने से गुस्साए अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे उसकी गाड़ी से बाहर खींच लिया, उसकी फोटो खींची और उसे फंसाने की धमकी दी.

इसके बाद, पुलिस ने कथित तौर पर ताजुद्दीन को हिरासत में ले लिया और आरोप लगाया कि वह 5 जुलाई को चोरक्कलम में हुई चेन-स्नैचिंग की घटना में शामिल था. उन्होंने दावा किया कि ताजुद्दीन और क्राइम के सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक आदमी में समानता है.

ताजुद्दीन के बेगुनाही की दलील देने और अधिकारियों से उसके मोबाइल टावर लोकेशन की जांच करने की अपील करने के बावजूद, जिससे यह साबित हो जाता कि वह कहीं और एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, पुलिस ने साइंटिफिक जांच करने से इनकार कर दिया.

पुलिस ने ताजुद्दीन की जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने झूठा दावा करते हुए बताया कि,चोरी का सोना और जुर्म के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं हुई है. जिसका नतीजा यह हुआ कि, ताजुद्दीन ने एक अंडर-ट्रायल कैदी के तौर पर 54 दिन रिमांड में बिताए.

गिरफ्तारी का असर बहुत बुरा था. ताजुद्दीन, जो 15 दिन की छुट्टी पर था, लंबे समय तक गैरहाजिर रहने के कारण कतर में अपनी नौकरी खो बैठा. आख़िरकार जमानत मिलने और गल्फ लौटने पर, उसे काम से फरार होने के कारण वहां और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे डिपोर्ट होने से पहले कतर में 23 दिन और जेल में बिताने पड़े. परिवार को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सोने के गहने बेचने पड़े, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा सामाजिक बदनामी और पैसे की बर्बादी का सामना करना पड़ा.

जब सच सामने आया, असली चोर पकड़ में आया
कोर्ट के आदेश पर एक और जांच के बाद आखिरकार सच सामने आ गया. सफलता तब मिली जब पीतांबरन नाम के एक और आरोपी को चोरी के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान, पीतांबरन ने चक्करक्कल में चेन-स्नेचिंग की बात कबूल कर ली, जिससे ताजुद्दीन पूरी तरह से बरी हो गया.

मुआवजा और कोर्ट खर्च के तौर पर 25,000 रुपये और देने का आदेश देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि पैसा खोए हुए समय की भरपाई नहीं कर सकता या सदमा मिटा नहीं सकता, लेकिन यह राज्य के लिए एक जरूरी प्रायश्चित है.

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह आदेश याचिकाकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ आगे की सिविल कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोकता है. यह फैसला कानून लागू करने वाली मशीनरी द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक सख्त चेतावनी है.

