पुलिस के कारण एक बेगुनाह जेल में रहा 54 दिन, हाई कोर्ट से मिला इंसाफ...राज्य को देना होगा 14 लाख का मुआवजा

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने एक बेगुनाह आदमी को गलत तरीके से जेल में डालने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया है. दरअसल, बाहर से आए एक शख्स वीके ताजुद्दीन को पुलिस ने चेन-स्नेचिंग के मामले में फंसाया था. कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करार देते हुए राज्य सरकार को उस व्यक्ति को 14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने अपने आदेश में कहा कि मुआवजा कन्नूर के थालास्सेरी के रहने वाले वीके ताजुद्दीन और उनके परिवार को दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि चक्करक्कल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की 'गैर-जिम्मेदाराना और मनमानी' हरकतों की वजह से याचिकाकर्ता की इज्जत और रोजी-रोटी छीन ली गई. खास बात यह है कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजे की रकम वसूलने के लिए आजाद है.

क्या यह व्यक्तिगत बदला है?

कतर में काम करने वाले ताजुद्दीन की मुश्किल 11 जुलाई, 2018 को एक छोटी छुट्टी के दौरान शुरू हुई. कोर्ट ने पाया कि पुलिस के साथ छोटे से विवाद के बाद उसके खिलाफ केस बनाया गया था.

घटना वाली रात, ताजुद्दीन के घर के पास एक पुलिस पेट्रोल जीप कीचड़ में फंस गई थी. अधिकारियों ने गाड़ी को धक्का देने के लिए ताजुद्दीन से मदद मांगी. पीठ दर्द से परेशान होने के कारण, उसने अपनी कार से बाहर निकलने से मना कर दिया. हालांकि आस-पास के अन्य लोगों ने पुलिस की मदद की. इस मना करने से गुस्साए अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे उसकी गाड़ी से बाहर खींच लिया, उसकी फोटो खींची और उसे फंसाने की धमकी दी.

इसके बाद, पुलिस ने कथित तौर पर ताजुद्दीन को हिरासत में ले लिया और आरोप लगाया कि वह 5 जुलाई को चोरक्कलम में हुई चेन-स्नैचिंग की घटना में शामिल था. उन्होंने दावा किया कि ताजुद्दीन और क्राइम के सीसीटीवी फुटेज में दिखे एक आदमी में समानता है.

ताजुद्दीन के बेगुनाही की दलील देने और अधिकारियों से उसके मोबाइल टावर लोकेशन की जांच करने की अपील करने के बावजूद, जिससे यह साबित हो जाता कि वह कहीं और एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, पुलिस ने साइंटिफिक जांच करने से इनकार कर दिया.