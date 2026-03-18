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LPG Crisis Impact: ₹10 वाली चाय 15 में, पूरी-सब्जी भी महंगी.. LPG संकट से बढ़ गई महंगाई!

एलपीजी शॉर्टेज की वजह से दुनियाभर के बाजारों पर महंगाई बम फूट पड़ा है. कल तक जो सामान सस्ते थे उनके रेट बढ़ गए-

कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से बढ़े दाम
कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से बढ़े दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 8:54 PM IST

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पटना : ईरान-इजराइल-अमेरिका वॉर के कारण पटना में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने अब सीधे आम लोगों की थाली पर असर डालना शुरू कर दिया है. होटल, ढाबा, ठेला और मिठाई दुकानों में खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, वहीं कई जगहों पर गैस की कमी के कारण मेन्यू में भी कटौती करनी पड़ी है. हालात यह हैं कि सस्ता खाना भी अब धीरे-धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है.

खाने-पीने की चीजों के दाम में उछाल: बाजार में महंगाई का असर साफ दिख रहा है. पहले ₹5 में मिलने वाली रोटी अब ₹7 प्रति पीस हो गई है. सादा भोजन की थाली ₹60 से बढ़कर ₹70 हो गई है. समोसा ₹12 से ₹15 और ब्रेड पकोड़ा भी ₹12 से ₹15 का हो गया है. आलू और प्याज के पकोड़े ₹15 में दो पीस से बढ़कर ₹20 में दो पीस हो गए हैं. फास्ट फूड में चाउमीन ₹80 से ₹90 और डबल अंडा रोल ₹45 से ₹50 का हो गया है. चाय की कीमत भी कई जगह ₹10 से बढ़कर ₹12 हो गई है. कुछ दुकानदार गैस के बजाय कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल कर किसी तरह पुरानी कीमत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

हाई कोर्ट कैंटीन तक पहुंचा असर: स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट की कैंटीन में भी गैस की कमी का असर दिखने लगा हैं. गैस के किल्लत के कारण हाई कोर्ट में बिकने वाली कुल्हड़ चाय की कीमत दस रुपये से बढ़ा कर 12 रुपये कर दी गई हैं. इस बढ़े हुए दाम को लेकर चाय दुकानदारों से वकीलों और चाय बेचने वालों से तू तू मैं मै भी हुई.

''गैस मिल नहीं रहा है. ब्लैक में ज्यादा दाम देकर गैस खरीद रहें हैं. ऐसे में वे पुराने दाम पर चाय बेचना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए 2 रुपये कीमत बढ़ानी पड़ रही है.''- चाय दुकानदार, हाईकोर्ट कैंटीन

दुकानों पर चिपकाई बढ़े दामों की सूचना
दुकानों पर चिपकाई बढ़े दामों की सूचना (ETV Bharat)

चाय दुकानदारों और ग्राहकों के बीच नोंक-झोंक : वहीं चाय के शौकीनों का कहना है कि ''गैस का बहाना बनाकर दाम को बढ़ाया गया हैं. अगर गैस मिलने लगेगा तो क्या जो चाय आज 12 रुपये में मिल रहा है, वो 10 रुपये में मिलेगा?, इसलिए गैस मिलने पर बढ़ा हुआ दाम कम नहीं होगा. जो भी हो, अब चाय तो पीना ही है, इसलिए 12 रुपये देने होंगे.''

मिठाई दुकानों पर गहरा असर: मिठाई दुकानों पर भी संकट साफ दिख रहा है. प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी ‘मौंगनीज’ ने गैस की कमी के चलते अपने बेकरी प्रोडक्ट पूरी तरह बंद कर दिए हैं. दुकान पर नोटिस लगाकर ग्राहकों से माफी मांगी गई है. अब यहां सैंडविच, समोसा और अन्य बेकरी आइटम उपलब्ध नहीं हैं. कई अन्य दुकानों ने भी समोसा बनाना बंद कर दिया है.

ढाबों में बढ़े दाम
ढाबों में बढ़े दाम (ETV Bharat)

गैस संकट से मेन्यू में कटौती: बोरिंग रोड इलाके के होटल संचालक राजू वर्मा के अनुसार, गैस सिलेंडर न तो आसानी से मिल रहा है और न ही सस्ती कीमत पर. इस वजह से उन्होंने पनीर चिल्ली, मंचूरियन, चिकन चिल्ली और पराठा जैसे व्यंजन मेन्यू से हटा दिए हैं. फिलहाल सादा थाली, चाउमीन और एग रोल जैसे सीमित आइटम ही उपलब्ध हैं. इंडक्शन चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उससे उत्पादन कम और समय ज्यादा लग रहा है.

छोटे दुकानदारों की बढ़ी परेशानी: मंदिरी क्षेत्र के ठेला संचालक छोटू कुमार का कहना है कि गैस की कमी के कारण उन्हें कई बार दुकान बंद करनी पड़ती है. कभी रिश्तेदारों से सिलेंडर लेकर काम चलाना पड़ता है तो कभी घरेलू सिलेंडर महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है. रिफाइंड तेल की कीमत बढ़ने से लागत और बढ़ गई है, जिससे पकोड़े और ब्रेड पकोड़े के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

ईंधन किल्लत से बेकरी को बंद रखने की सूचना
ईंधन किल्लत से बेकरी को बंद रखने की सूचना (ETV Bharat)

कोयले के चूल्हे पर लौटे होटल: किदवईपुरी के डिंग डोंग होटल के संचालक सुरेश प्रसाद ने बताया कि अब वे कोयले के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं. रोटी की कीमत ₹2 प्रति पीस बढ़ानी पड़ी है और थाली ₹70 की कर दी गई है. गैस की कमी के कारण पराठा, सत्तू और कुछ अन्य आइटम फिलहाल बंद कर दिए गए हैं.

कब खत्म होगी किल्लत: पटना में एलपीजी संकट ने खाद्य बाजार को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. छोटे से बड़े सभी व्यवसायी इस समस्या से जूझ रहे हैं. महंगाई का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, वहीं व्यवसायियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. लोगों को चिंता है कि एक बार बढ़ी कीमतें जल्दी कम नहीं होंगी और इसका असर लंबे समय तक जनजीवन पर पड़ेगा.

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