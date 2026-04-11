25 साल बाद घर लौटे 'लापता' पति को अपनाने से पत्नी ने किया इनकार! वजह जानकर चौंक जाएंगे
पंजाब का हंसा सिंह जब घर लौटा, तो खुशियों के साथ-साथ रिश्तों का एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर दिया.
Published : April 11, 2026 at 6:59 PM IST
कपूरथला (पंजाब): कहते हैं वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन कभी-कभी यही वक्त इंसान को जिंदगी के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है. कुछ ऐसा ही हैरान और भावुक कर देने वाला वाकया पंजाब के कपूरथला जिले के शिव दयाल वाला गांव से सामने आया है. 25 साल बाद जब हंसा सिंह नाम का एक शख्स अपने घर लौटा, तो खुशियों के साथ-साथ रिश्तों का एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया.
गुमशुदगी के 25 साल
कपूरथला के हंसा सिंह करीब 25 साल पहले अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था. परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, दर-दर की ठोकरें खाईं, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. थक-हार कर और सामाजिक मजबूरियों के आगे घुटने टेकते हुए 3 साल के इंतजार के बाद परिवार ने हंसा सिंह को मृत मान लिया.
हंसा सिंह की पत्नी का विवाह उसके ही छोटे भाई सुख सिंह से करा दिया गया. पिछले 22 सालों से दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे थे और इस नई जिंदगी में उनके बच्चे भी हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी.
उत्तर प्रदेश में 'भिखारी' के रूप में मिला हंस
यह चमत्कार उत्तर प्रदेश के नरथूर इलाके में हुआ. वहां के नए बाजार में एक विक्षिप्त व्यक्ति पिछले कुछ समय से भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा था. स्थानीय लोगों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. थाना प्रभारी रविंदर प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बेहद प्यार और संवेदनशीलता से उस व्यक्ति से बात की. शुरुआत में वह कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपना नाम 'हंसा सिंह' बताया.
यूपी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. पंजाब पुलिस से संपर्क साधा. महज 72 घंटों के भीतर पंजाब से हंसा सिंह के भाई और गांव के सरपंच उत्तर प्रदेश के नरथूर पहुंच गए. 25 साल के लंबे अंतराल ने हंस सिंह का हुलिया इस कदर बदल दिया था कि पहली नजर में भाई भी उसे पहचान नहीं पाए. लेकिन जब भाइयों ने बचपन की यादों और गांव की घटनाओं का जिक्र किया, तो हंसा सिंह फफक-फफक कर रो पड़ा. उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने सारे संशय मिटा दिए.
रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान
घर लौटने पर जो खुशी मिलनी चाहिए थी, वह एक बहुत बड़े धर्मसंकट में तब्दील हो गई. सबसे बड़ी चुनौती हंसा सिंह की पत्नी के सामने आ खड़ी हुई. विमला के सामने एक तरफ उसका पहला पति हंसा सिंह था जो 25 साल के लंबे अरसे बाद लौटा था, और दूसरी तरफ सुख सिंह था जिसने 22 साल तक उसका हर मोड़ पर साथ दिया और जिसके बच्चे आज उसकी उंगली थामे खड़े थे.
वक्त ने विमला के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था, जिसमें अब हंसा सिंह के लिए कोई जगह बाकी नहीं बची थी. बेहद भारी मन और सामाजिक सच्चाई को स्वीकार करते हुए पत्नी ने हंसा सिंह को अपनाने से इनकार कर दिया.
क्या कहते हैं सरपंच
इस पूरे मामले में गांव के सरपंच मलकित सिंह और किसान नेता गुरसेवक सिंह ने बताया कि हंसा सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे तुरंत बेहतर इलाज की जरूरत है. चूंकि यह परिवार भूमिहीन है, इसलिए ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि हंस सिंह का मुफ्त इलाज कराया जाए और उसे जीवन यापन के लिए सरकारी पेंशन या कोई वित्तीय सहायता दी जाए.
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