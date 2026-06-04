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ANSAM ने छह नागा बंधकों की रिहाई की मांग की, आंदोलन की चेतावनी दी

एएनएसएएम ने कहा कि वह 4 जून को इंफाल की ओर एक विरोध प्रदर्शन के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेगा.

People participate in a protest demanding the immediate release of six civilians allegedly held hostage by suspected Kuki insurgents in Imphal.
इंफाल में संदिग्ध कुकी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए छह नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग. (file photo-PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 4:04 PM IST

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तेजपुर (असम): ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (ANSAM) ने 13 मई को लीलोन वैफेई गांव से कथित तौर पर अगवा किए गए छह नागा बंधकों की रिहाई के लिए मणिपुर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लोकतांत्रिक आंदोलनों की श्रृंखला तेज करने की घोषणा की है.

उखरुल जिला मुख्यालय में हुई आपातकालीन सभा के बाद गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, एसोसिएशन ने इस बात पर गहरी निराशा जताई कि सरकार को पहले दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद भी अधिकारी लापता हुए लोगों की सुरक्षा और स्थिति के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दे सके.

तांगखुल कटमनाओ सकलोंग (TKS) के द्वारा आयोजित आपातकालीन सभा में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और पीड़ितों के परिवारों और नागा समुदाय की बढ़ती चिंता और तकलीफ को लेकर आक्रोश जताया गया.

अपने पहले के प्रस्तावों को दोहराते हुए, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (ANSAM) ने कहा कि वह 4 जून को उखरुल-इंफाल नेशनल हाईवे-202 के रास्ते इंफाल की ओर एक प्रोटेस्ट मार्च के साथ लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा.

एसोसिएशन की सभी यूनिट्स के सदस्यों से उम्मीद है कि वे इसमें हिस्सा लेंगे और माखन गांव में छह बंधकों के परिवारों से मिलेंगे. एसोसिएशन ने राज्य सरकार के प्रस्तावित बहिष्कार से जुड़े किसी भी फैसले को लागू करने से पहले नागा सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बीच बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

एएनएसएएम ने आगे यह भी तय किया कि नागा इलाकों में मौजूदा हालात पर नजर रखने और जवाब देने के लिए एसोसिएशन के पुराने नेताओं की एक एक्शन कमेटी बनाई जाएगी.

बयान में, एएनएसएएम ने चेतावनी दी कि एनएच-202 पर लोकतांत्रिक मार्च के दौरान होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी. एसोसिएशन ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने का अपना वादा दोहराया, जब तक कि छह बंधकों को सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से वापस नहीं मिला दिया जाता और प्रभावित समुदायों के लिए न्याय पक्का नहीं हो जाता.

ये भी पढ़ें- 'जब तक सुरक्षा नहीं, तब तक गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे': मणिपुर के ड्राइवर्स यूनियन की चेतावनी

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