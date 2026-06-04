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ANSAM ने छह नागा बंधकों की रिहाई की मांग की, आंदोलन की चेतावनी दी

इंफाल में संदिग्ध कुकी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाए गए छह नागरिकों की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग. ( file photo-PTI )

तेजपुर (असम): ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (ANSAM) ने 13 मई को लीलोन वैफेई गांव से कथित तौर पर अगवा किए गए छह नागा बंधकों की रिहाई के लिए मणिपुर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए लोकतांत्रिक आंदोलनों की श्रृंखला तेज करने की घोषणा की है. उखरुल जिला मुख्यालय में हुई आपातकालीन सभा के बाद गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, एसोसिएशन ने इस बात पर गहरी निराशा जताई कि सरकार को पहले दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने के बाद भी अधिकारी लापता हुए लोगों की सुरक्षा और स्थिति के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं दे सके. तांगखुल कटमनाओ सकलोंग (TKS) के द्वारा आयोजित आपातकालीन सभा में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई और पीड़ितों के परिवारों और नागा समुदाय की बढ़ती चिंता और तकलीफ को लेकर आक्रोश जताया गया. अपने पहले के प्रस्तावों को दोहराते हुए, ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (ANSAM) ने कहा कि वह 4 जून को उखरुल-इंफाल नेशनल हाईवे-202 के रास्ते इंफाल की ओर एक प्रोटेस्ट मार्च के साथ लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा.