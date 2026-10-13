प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर निकाला मार्च, की गई ये अपील
पत्रकारों ने संदेश दिया कि मीडियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या रिपोर्टिंग से रोकने की घटनाओं को सामान्य नहीं माना जा सकता. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 13, 2026 at 9:26 PM IST
नई दिल्ली: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर मीडिया जगत ने नाराजगी जताई है. इसपर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के अधिकारों और रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता का सवाल उठाया. इस दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार रखे.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों और पत्रकारों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुटता दिखाई. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी और हिरासत की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि प्रेस कार्ड दिखाने के बावजूद कई वरिष्ठ और युवा पत्रकारों को परेशान किया गया. प्रेस क्लब की प्रबंध समिति पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए चुनी गई है. पत्रकारिता एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है और पत्रकारों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने देना चाहिए. पत्रकारों के काम में बाधा डालना उनके काम करने के अधिकार पर हमला है. इसी संदेश के साथ प्रेस क्लब के सदस्यों और पत्रकारों ने परिसर में शांतिपूर्ण मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया.
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इस दौरान पत्रकारों के काम करने के अधिकार, उनकी सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया. प्रेस क्लब की ओर से आयोजित इस पहल के जरिए पत्रकारों ने संदेश दिया कि प्रदर्शन की कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार या उन्हें रिपोर्टिंग से रोकने की घटनाओं को सामान्य नहीं माना जा सकता. साथ ही पत्रकार संगठनों से भी ऐसे मामलों में एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की गई.
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