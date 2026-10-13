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प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर निकाला मार्च, की गई ये अपील

पत्रकारों ने निकाला शांतिपूर्ण मार्च ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर मीडिया जगत ने नाराजगी जताई है. इसपर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के अधिकारों और रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता का सवाल उठाया. इस दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने विचार रखे.