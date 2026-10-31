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राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश ने किया लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन, राष्ट्रपति, पीएम और सीएम ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को राष्ट्रपति संग गणमान्यों ने किया नमन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग स्थित सरदार पटेल चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस दौरान सरदार पटेल के देश की एकता और राष्ट्र निर्माण में दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण से देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकजुट कर भारत की एकता और अखंडता को मजबूत आधार दिया. उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.