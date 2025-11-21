ETV Bharat / bharat

ताजमहल देखने के बाद गुजरात पहुंचे जूनियर ट्रंप, हुआ भव्य स्वागत

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप जामनगर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया.

Garba
गरबा खेलते जूनियर ट्रंप और उनकी पत्नी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
जामनगर (गुजरात): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान वे पिछले गुरुवार रात जामनगर पहुंचे. इससे पहले जूनियर डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल देखने गए थे, जिसके बाद वे जामनगर के लिए रवाना हुए.

उन्होंने 124 अन्य मेहमानों के डेलीगेशन के साथ ताजमहल देखने के साथ अपनी यात्रा शुरू की.जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जूनियर डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से मोती खावड़ी रिलायंस इंडस्ट्रियल के लिए रवाना हो गए.

उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिलायंस ऑयल रिफाइनरी और वर्ल्ड क्लास एनिमल केयर सेंटर वनतारा में समय-समय पर कई बड़े लोग आते रहते हैं.

जूनियर ट्रंप कपल ने गरबा में डांस किया
कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां मशहूर वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी की मेजबानी में डोनाल्ड जूनियर के साथ करीब 40 देशों के मेहमान आए थे.

गरबा डांस किया
रिलायंस ग्रीन में जूनियर ट्रंप कपल का शानदार स्वागत किया गया उन्होंने रिलायंस ग्रीन पहुंचकर गुजरात का मशहूर गरबा खेला. अनंत अंबानी और उनकी पत्नी ने भी जूनियर ट्रंप कपल के साथ गरबा डांस किया.

फोर्ब्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की नेट वर्थ करीब 500 मिलियन डॉलर है. US प्रेसिडेंट के सबसे बड़े बेटे, वह ट्रंप ऑर्गनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं. वह लाइफस्टाइल मीडिया वेंचर्स में एक्टिव रूप से शामिल हैं, जबकि उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा उनके पॉपुलर पॉडकास्ट ‘ट्रिगर्ड विद डॉन जूनियर’ से आता है.

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वह एंटी-वोक ऑर्गनाइजेशन जैसे एंटी-अबॉर्शन ऑनलाइन मार्केटप्लेस पब्लिक स्क्वायर, ऑनलाइन फायरआर्म डीलर ग्रैबएगन और ट्रुथ सोशल की पेरेंट कंपनी के बोर्ड में भी हैं. पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति 50 मिलियन डॉलर बढ़ी है.

