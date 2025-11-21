ETV Bharat / bharat

ताजमहल देखने के बाद गुजरात पहुंचे जूनियर ट्रंप, हुआ भव्य स्वागत

जामनगर (गुजरात): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के दौरे पर हैं. इस दौरान वे पिछले गुरुवार रात जामनगर पहुंचे. इससे पहले जूनियर डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल देखने गए थे, जिसके बाद वे जामनगर के लिए रवाना हुए.

उन्होंने 124 अन्य मेहमानों के डेलीगेशन के साथ ताजमहल देखने के साथ अपनी यात्रा शुरू की.जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जूनियर डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से मोती खावड़ी रिलायंस इंडस्ट्रियल के लिए रवाना हो गए.

उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिलायंस ऑयल रिफाइनरी और वर्ल्ड क्लास एनिमल केयर सेंटर वनतारा में समय-समय पर कई बड़े लोग आते रहते हैं.

जूनियर ट्रंप कपल ने गरबा में डांस किया

कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां मशहूर वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी की मेजबानी में डोनाल्ड जूनियर के साथ करीब 40 देशों के मेहमान आए थे.