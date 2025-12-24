यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी हालत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी: गवर्नर सीवी आनंद बोस
गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि चांसलर का पद एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका मुख्य मकसद यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल असर से दूर रखना है.
Published : December 24, 2025 at 10:08 PM IST
कोलकाता: राज्य की यूनिवर्सिटीज में चांसलर की पोस्ट को लेकर चल रहे विवाद पर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक बार फिर अपनी बात साफ की. उन्होंने कहा कि राज्य के कानून के जरिए मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. राष्ट्रपति इस मामले पर पहले ही फैसला कर चुके हैं और वह फैसला देश के सभी राज्यों पर लागू होता है.
गवर्नर ने कहा कि अपने पद की वजह से गवर्नर ही राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं. अगर कोई राज्य का कानून किसी सेंट्रल कानून के खिलाफ है, तो उसे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के अलावा कोई दूसरा संवैधानिक विकल्प नहीं है. इस प्रोसेस के बाद मामला रिव्यू के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का कोई लॉजिकल कारण नहीं है.
जादवपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बोलते हुए सीवी आनंद बोस ने आगे कहा, "यह फैसला किसी खास राज्य या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तक सीमित नहीं है. यह एक ऑल-इंडिया फैसला है, जो देश के सभी राज्यों पर लागू होगा." इसलिए, उन्होंने कहा कि राज्य की यूनिवर्सिटीज में चांसलर की पोस्ट को लेकर कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है.
यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के बारे में गवर्नर ने कहा कि डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय से ही यह नियम बना हुआ है कि भले ही सरकार फाइनेंशियल मदद दे, लेकिन राज्य यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी में दखल नहीं दे सकता.
'चांसलर का पद एक संवैधानिक जिम्मेदारी है'
चांसलर का पद एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका मुख्य मकसद यूनिवर्सिटी को पॉलिटिकल असर से दूर रखना और उनके ट्रांसपेरेंट और सिस्टमैटिक कामकाज को पक्का करना है. गवर्नर ने दावा किया कि हाल के फैसले यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाने की तरफ बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रोल के बीच टकराव हो सकता है, जो यूनिवर्सिटी की आजादी के लिए सही नहीं है.
वैसे, राज्य की कई यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर की नियुक्ति और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है. ऐसे में गवर्नर के बयान ने चांसलर पद को लेकर चल रहे विवाद को फिर से सामने ला दिया है. हालांकि, सीवी आनंद बोस को उम्मीद है कि अगर संविधान और कानून का रास्ता अपनाया गया तो राज्य के हायर एजुकेशन सिस्टम में स्टेबिलिटी वापस आएगी.
इस दौरान राज्यपाल ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिंसा और करप्शन के खिलाफ भी बात की. उन्होंने कहा, "यूनिवर्सिटी कैंपस कोई अलग-थलग आइलैंड नहीं है. जब समाज में हिंसा और करप्शन आम हो जाता है, तो उसका असर एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ता है. कैंपस के अंदर जो होता है, वह असल में बाहर जो हो रहा है, उसकी झलक दिखाता है. इसलिए, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सख्त नियम लागू करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव पहल की जरूरत है."
जादवपुर यूनिवर्सिटी पर कटाक्ष
इस बीच बोस ने जादवपुर यूनिवर्सिटी पर भी निशाना साधा. उन्होंने दो समस्याओं का जिक्र किया जो आज पश्चिम बंगाल में तेजी से गंभीर होती जा रही हैं. हिंसा और भ्रष्टाचार यही तस्वीर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी दिखती है. गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर बोस ने बुधवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी में यह दावा किया.
उनके मुताबिक समाज में फैली यह बुराई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी असर डाल रही है. जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रोटेस्ट और कड़े सिक्योरिटी उपायों की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर, गवर्नर ने कहा कि कैंपस में हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने आगे कहा, "यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी हालत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बोलने की आजादी और विरोध स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक अधिकारों का हिस्सा हैं, लेकिन सभी को यह पक्का करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इससे कभी हिंसा न हो. अधिकारियों के साथ-साथ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए."
राज्य में एजुकेशन सेक्टर में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए गवर्नर ने कहा, "एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां और गैर-कानूनी फैसले एजुकेशन सिस्टम की नींव को कमजोर करते हैं. पहले लिए गए कुछ गलत फैसलों के नतीजे अब अलग-अलग समस्याओं के रूप में सामने आ रहे हैं." उनके मुताबिक, ट्रांसपेरेंसी और लीगल वैलिडिटी ही यूनिवर्सिटी को मैनेज करने का एकमात्र तरीका है.
