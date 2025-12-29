ETV Bharat / bharat

VC की नियुक्ति में सरकार को अधिकार देने वाला बिल राष्ट्रपति ने लौटाया, तीन साल से था लंबित

25 अप्रैल, 2022 को कुलपतियों के चयन के लिए राज्य सरकार को अधिकार देने वाला एक विधेयक तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया था.

President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 9:07 PM IST

चेन्नई: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तमिलनाडु सरकार के उस महत्वपूर्ण विधेयक को लौटा दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice-Chancellors) को सीधे नियुक्त कर सकती थी और हटा सकती थी. राज्यपाल के अधिकारों को कम करने वाले इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने से, केंद्र और राज्य के बीच उच्च शिक्षा के मामलों में जारी खींचतान और बढ़ गई है.

25 अप्रैल, 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री, पोनमुडी ने कुलपतियों के चयन के लिए राज्य सरकार को अधिकार देने वाला एक विधेयक तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया था. यह विधेयक, जो तमिलनाडु सरकार को विश्वविद्यालय कुलपतियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति देता था, विधानसभा में पारित हो गया था.

तमिलनाडु में उच्च शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 13 विश्वविद्यालय हैं. इन सभी 13 विश्वविद्यालयों के कानूनों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, ताकि तमिलनाडु सरकार को कुलपतियों को नियुक्त करने की अनुमति मिल सके. इसमें, मद्रास विश्वविद्यालय के लिए एक अलग विधेयक और बाकी 12 अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक साझा विधेयक विधानसभा में पेश किया गया और पारित हुआ.

विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था. राज्यपाल आर.एन. रवि ने इसे मंजूरी नहीं दी और विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया. इस स्थिति में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कुलपति को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार सरकार को देने वाले विधेयक को लौटा दिया, जो 3 साल से लंबित था.

उस समय विधानसभा में इस विधेयक पर बोलते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा था, "उच्च शिक्षा में राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का सम्मान किए बिना काम करने का चलन बढ़ गया है. अगर कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास रहती है, तो इससे विवाद पैदा होगा. राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सत्ता संघर्ष होगा. राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति में मनमानी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी, कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है. कर्नाटक और तेलंगाना में भी यही स्थिति है."

