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पीएम मोदी व रूसी राष्ट्रपति पुतिन कल करेंगे बातचीत, 15 दिन के अंदर दूसरी बार फिर मिलेंगे

पीएम मोदी एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे. इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है.

Russian President Vladimir Putin meeting PM Modi.
पीएम मोदी से मुलाकात करते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 1:39 PM IST

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नई दिल्ली/मॉस्को : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ (SCO) समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 31 अगस्त को बातचीत करेंगे. एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में आयोजित किया जाएगा. पीएम मोदी इसमें भाग लेने से पहले उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं. इतना ही नहीं दोनों नेताओं के नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी अपनी बातचीत जारी रखने की उम्मीद है.

फिलहाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 15 दिनों के अंदर दो बार बातचीत होगी. पहली बार एससीओ समिट में फिऱ ब्रिक्स समिट में. इस वजह से दुनिया भर की निगाहें पुतिन और मोदी की मीटिंग पर लगी हुई हैं.

पीएम मोदी व पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत मिडिल ईस्ट व यूक्रेन के अलावा अन्य कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है.

इस बारे में रूस की समाचार एजेंसी तास ने रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से कहा कि बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के दौरान नेताओं के लिए द्विपक्षीय बातचीत बनाए रखने का अवसर मिलता है.

तास के अनुसार उन्होंने कहा, "अभी तक, हमने अपने राष्ट्रपति के लिए नौ द्विपक्षीय बैठकें तय की हैं." उशाकोव ने कहा कि पुतिन, पीएम मोदी से बातचीत करने से पहले 31 अगस्त को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे. उन्होंने कहा, "चीनी नेता से मिलने के बाद, हमारे राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. वैसे, यह मीटिंग काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि हम वहां कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं."

क्रेमलिन के सहयोगी ने कहा कि नेता 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में अपनी बातचीत "जारी" रखेंगे. "हमारे देशों के बीच खास रणनीतिक साझेदारी है. हम सहयोग के सभी क्षेत्रों में बहुत करीब से सहयोग करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है." उन्होंने कहा, "हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात की, जो मॉस्को आए थे. हमारी बातचीत भी बहुत काम की रही, और ये संपर्क जारी रहेंगे."

उशाकोव ने कहा कि आने वाली बातचीत में कई जरूरी मुद्दे शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने एजेंडा नहीं बताया. वहीं विदेश मंत्रालय सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बताया कि एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग तय की गई है.

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