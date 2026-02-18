स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज AI इम्पैक्ट समिट-2026 में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट है.
Published : February 18, 2026 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली: स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टेजोन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे और स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री जयंत सिंह ने उनका स्वागत किया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेज-कास्टेजोन का इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट में स्वागत है. स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री जयंत सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रेसिडेंट सांचेज के दौरे से इंडिया-स्पेन कल्चर, टूरिज्म और एआई के दोहरे साल के चल रहे सेलिब्रेशन को और बढ़ावा मिलेगा.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, यह 16 फरवरी को शुरू हुआ और 20 फरवरी, 2026 तक चलेगा. इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के सरकारी पॉलिसीमेकर, इंडस्ट्री एआई एक्सपर्ट, एकेडमिशियन, टेक्नोलॉजी इनोवेटर और सिविल सोसाइटी नई दिल्ली में एक साथ आए.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट है. इसका मकसद एआई की बदलाव लाने की क्षमता पर सोचना है, जो 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सबका भला, सबकी खुशी) के नेशनल विजन और एआई फॉर ह्यूमैनिटी के ग्लोबल सिद्धांत के साथ मेल खाता है.
इस समिट में 110 से ज्यादा देश, 30 इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, जिसमें लगभग 20 देशों के प्रमुखों या सरकारों के प्रमुख और लगभग 45 मिनिस्टर शामिल होंगे. एआई समिट एक बदलते इंटरनेशनल प्रोसेस का हिस्सा है जिसका मकसद एआई के गवर्नेंस, सेफ्टी और समाज पर पड़ने वाले असर पर ग्लोबल सहयोग को मजबूत करना है.
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तीन सूत्रों या बुनियादी पिलर - पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है. ये सूत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल सहयोग के मुख्य सिद्धांतों को बताते हैं. उनका मकसद ह्यूमन-सेंट्रिक एआई को बढ़ावा देना है जो अधिकारों की सुरक्षा करता है और सभी समाजों में समान फायदे, एआई की पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल तरक्की, और सबको साथ लेकर चलने वाली आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की पक्का करता है. 1956 में डिप्लोमैटिक रिश्ते बनने के बाद से भारत और स्पेन के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30-31 मई 2017 को स्पेन का आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा किया. भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री 2018 और 2021 में जी-20 समिट के दौरान मिले थे और उन्होंने 15 फरवरी 2023 को टेलीफोन पर बात की थी. इसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों पर भरोसा जताया था. विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2024 और सितंबर 2022 में यूएनजीए के दौरान न्यूयॉर्क में वित्त मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस से मुलाकात की.
वित्त मंत्री अल्बेरेस ने जून 2022 में भारत का बाइलेटरल दौरा किया था. अल्बेरेस ने मार्च 2023 में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट और सितंबर 2023 में जी-20 समिट में शामिल होने के लिए 2023 में दो बार भारत का दौरा किया था. तीसरी वाइस प्रेसिडेंट और इकोलॉजिकल ट्रांजिशन और डेमोग्राफिक चैलेंज मिनिस्टर, टेरेसा रिबेरा, 7 से 9 फरवरी 2024 तक भारत आए.