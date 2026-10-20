अन्याय और अधर्म पर विजय: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दशहरा की शुभकामनाएं दीं
विजयादशमी उत्सव भगवान राम के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण को हराने के जश्न के रूप में मनाया जाता है.
Published : October 20, 2026 at 12:13 PM IST
नई दिल्ली: विजयादशमी यानी दशहरा के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की.
दशहरा का त्योहार आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है. हिंदू महीने आश्विन की 10वीं तारीख को पड़ने वाला यह त्योहार नवरात्रि और दुर्गा पूजा के खत्म होने का प्रतीक है और आने वाले हफ्तों में दिवाली के लिए माहौल तैयार करता है.
राष्ट्रपति मुर्मू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "विजयादशमी के शुभ अवसर पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं."
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में, त्योहार के "खास महत्व" पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "विजयादशमी के त्योहार का विशेष महत्व है. यह भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है. भगवान श्री राम को सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. यह त्योहार अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय का जश्न मनाता है."
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I extend my heartfelt greetings to all Indians living in the country and abroad. https://t.co/9hBzqbkxnm— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि भारतीय संस्कृति नैतिकता और कर्तव्य के आदर्शों में निहित है. उन्होंने कहा, "इस अवसर पर, आइए हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के महान आदर्शों को बनाए रखने और एक समावेशी समाज और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें. इस पवित्र अवसर पर, मैं सभी नागरिकों की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं."
पीएम मोदी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता लाए. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं. उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे. सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है."
विजयादशमी उत्सव भगवान राम के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण को हराने के जश्न के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.
दशहरा के दिन रावण दहन रस्म पूरी की जाती है, जिसमें रावण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है, अक्सर उनके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों के साथ. पटाखों से भरे और शाम के समय जलाए गए ये पुतले बुराई, नकारात्मकता और नैतिक कमियों के विनाश का प्रतीक हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में, लाल किले और रामलीला मैदान के पास के मैदानों में देश के सबसे प्रमुख रावण दहन समारोहों में से एक का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं.
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