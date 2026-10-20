ETV Bharat / bharat

अन्याय और अधर्म पर विजय: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दशहरा की शुभकामनाएं दीं

वाराणसी में विजयादशमी सेलिब्रेशन से पहले रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले लगाए गए. ( ANI )

नई दिल्ली: विजयादशमी यानी दशहरा के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही सुख शांति और समृद्धि की कामना की.

दशहरा का त्योहार आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है. हिंदू महीने आश्विन की 10वीं तारीख को पड़ने वाला यह त्योहार नवरात्रि और दुर्गा पूजा के खत्म होने का प्रतीक है और आने वाले हफ्तों में दिवाली के लिए माहौल तैयार करता है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "विजयादशमी के शुभ अवसर पर, मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं." राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में, त्योहार के "खास महत्व" पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "विजयादशमी के त्योहार का विशेष महत्व है. यह भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है. भगवान श्री राम को सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. यह त्योहार अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय का जश्न मनाता है." राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि भारतीय संस्कृति नैतिकता और कर्तव्य के आदर्शों में निहित है. उन्होंने कहा, "इस अवसर पर, आइए हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के महान आदर्शों को बनाए रखने और एक समावेशी समाज और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें. इस पवित्र अवसर पर, मैं सभी नागरिकों की खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं."