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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन देशों का राजकीय दौरा, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया की करेंगी यात्रा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी. यह पूर्वी यूरोप में भारत की कूटनीतिक पहुंच को दिखाता है.

President Murmu to visit Moldova, North Macedonia, Romania from July 19-25
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 2:19 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया का राजकीय दौरा करेंगी. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह तीन दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला दौरा है.

विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को राष्ट्रपति मैया संदू के बुलावे पर मोल्दोवा जाएंगी. वह इस देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी.

राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति संदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगी. अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से मुलाकात करेंगी और मोल्दोवा-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी. इसके साथ ही एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से जुड़ेंगी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, "यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है." इसमें आगे कहा गया कि यह दौरा "एक अहम और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और आपसी रिश्तों को एक बड़ी साझेदारी तक ले जाएगा." मंत्रालय ने बताया कि भारत और मोल्दोवा के बीच अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं और उन्होंने खेती, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और शिक्षा में सहयोग के मौकों पर जोर दिया.

इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक राष्ट्रपति गोरडाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के बुलावे पर उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति का देश का पहला दौरा भी होगा. इस दौरे के दौरान, वह राष्ट्रपति सिलजानोव्स्का-दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री प्राइम ह्रिस्टिजान मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष से मिलेंगी. साथ ही उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति मुर्मू भारत- उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा. मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की खेती, दवाइयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाएं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी है.

राष्ट्रपति मुर्मू दौरे के अंतिम चरण में 23 से 25 जुलाई तक राष्ट्रपति निकुसोर डैन के बुलावे पर रोमानिया जाएंगी. यह दौरा तीन दशकों में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला दौरा होगा.

रोमानिया में, राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति निकुसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडीन, चैंबर ऑफ डेप्युटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडेनु और रोमानिया-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगी. वह भारत-रोमानिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगी.

रोमानिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, "रोमानिया यूरोपियन यूनियन में एक मूल्यवान साझेदार है और भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूरा होने के साथ, आने वाले सालों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी."

इस दौरे के व्यापक रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए, मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रपति मुर्मू के तीन देशों का राजकीय दौरा दिखाता है कि भारत इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापक पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को कितना महत्व देता है."

(इनपुट-ANI)

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