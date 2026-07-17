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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन देशों का राजकीय दौरा, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया की करेंगी यात्रा

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया का राजकीय दौरा करेंगी. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह तीन दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति का रोमानिया का पहला दौरा है.

विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को राष्ट्रपति मैया संदू के बुलावे पर मोल्दोवा जाएंगी. वह इस देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी.

राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति संदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगी. अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से मुलाकात करेंगी और मोल्दोवा-भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी. इसके साथ ही एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से जुड़ेंगी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, "यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है." इसमें आगे कहा गया कि यह दौरा "एक अहम और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और आपसी रिश्तों को एक बड़ी साझेदारी तक ले जाएगा." मंत्रालय ने बताया कि भारत और मोल्दोवा के बीच अच्छे और दोस्ताना रिश्ते हैं और उन्होंने खेती, स्वास्थ्य सेवा, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और शिक्षा में सहयोग के मौकों पर जोर दिया.

इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक राष्ट्रपति गोरडाना सिलजानोव्स्का-दावकोवा के बुलावे पर उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति का देश का पहला दौरा भी होगा. इस दौरे के दौरान, वह राष्ट्रपति सिलजानोव्स्का-दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू प्रधानमंत्री प्राइम ह्रिस्टिजान मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष से मिलेंगी. साथ ही उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति मुर्मू भारत- उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा. मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों की खेती, दवाइयों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी-सक्षम सेवाएं जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी है.