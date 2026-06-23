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दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी. दूसरे सिविल अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी, जिसमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. बता दें, पहला अलंकरण समारोह 26 मई को हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति ने 66 पद्म अवॉर्ड दिए थे.

पद्म श्री अवार्डी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा के डायरेक्टर, डॉ. पद्मा गुरमेत ने हिमालयी मेडिकल परंपरा के बचाव और प्रचार के लिए अवार्ड मिलने पर खुशी जताई. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है. इस साल, मुझे हिमालय की मेडिकल परंपरा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. लद्दाख के इतने दूर-दराज के इलाके से आने वाले मेरे जैसे व्यक्ति को यह पहचान मिलना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि सोवा-रिग्पा समुदाय के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है.

वहीं, एक और पद्म श्री सम्मान पाने वाले कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. प्रभाकर बसप्रभु कोरे ने अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 42 साल उन ग्रामीण इलाकों में बच्चों को शिक्षा देने में लगाए हैं जहां पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं की कमी थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने टेक्निकल कॉलेज और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी समेत करीब 320 स्कूल और कॉलेज बनाए हैं. अभी, करीब 1.48 लाख स्टूडेंट उनके ऑर्गनाइजेशन के चलाए जा रहे इंस्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं.

कोरे ने आगे कहा कि उनका संगठन एक हेल्थकेयर नेटवर्क चलाता है जिसमें ग्रामीण मेडिकल सेंटर और सैटेलाइट सेंटर शामिल हैं, साथ ही 5,000 से ज्यादा बेड वाला एक हॉस्पिटल भी है. इनमें से 1,200 बेड जरूरतमंद मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए रिजर्व किए गए हैं. उन्होंने कहा कि साथ ही, मैं कोऑपरेटिव सेक्टर में किसानों के साथ काम करता हूं. मैं एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का फाउंडर चेयरमैन हूं. इसके 40 हजार से ज्यादा मेंबर हैं.