राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया
राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया. इसमें क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं.
Published : December 26, 2025 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया.
इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने अपने परिवार, अपने समुदाय और पूरे देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे.
LIVE: President Droupadi Murmu’s address at the presentation of Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar at Vigyan Bhavan, New Delhi https://t.co/lMFYCiBibD— President of India (@rashtrapatibhvn) December 26, 2025
उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए दिया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे. राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 साल पहले, सिख धर्म के दसवें गुरु और सभी भारतीयों के पूजनीय गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चार बेटों ने सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. उन्होंने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबज़ादों की बहादुरी को भारत और विदेश दोनों जगह सम्मान और इज्ज़त दी जाती है.
लगभग 320 वर्ष पूर्व, सिख पंथ के दसवें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय, गुरु गोबिन्द सिंह जी और उनके चारों बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था। आज के दिन हम उनके दो सबसे छोटे साहिबज़ादों का स्मरण करते हैं जिनकी वीरता का सम्मान देश-विदेश… pic.twitter.com/VlBi5R6Ugx— President of India (@rashtrapatibhvn) December 26, 2025
उन्होंने उन महान बाल नायकों को आदर के साथ याद किया जिन्होंने अपनी जान दे दी, और उन्हें सच्चाई और न्याय के प्रति अपने समर्पण पर गर्व था. राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब दिखती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और ऊंचे आदर्शों से भरे हों.
उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि बच्चों ने बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेल में अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा दिखाई है. उन्होंने कहा कि सात साल की वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की वजह से ही भारत को दुनिया भर में शतरंज का पावरहाउस माना जाता है.
मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिये हैं। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, innovation, science & technology, समाज-सेवा और खेल-कूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल-प्रतिभा का परिचय प्राप्त हुआ है। pic.twitter.com/zTtOVr7IdC— President of India (@rashtrapatibhvn) December 26, 2025
अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी बहादुरी और समझदारी से दूसरों को बचाया, वे सारी तारीफ़ के हकदार हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई जबकि पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद, अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई. वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं.”
President Droupadi Murmu conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar for exceptional achievements in the fields of Bravery, Social Service, Environment, Sports, Art & Culture and Science & Technology at a ceremony held in New Delhi. Congratulating the recipients, the… pic.twitter.com/4TpzL9wPHa— President of India (@rashtrapatibhvn) December 26, 2025
वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और टैलेंट से भरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि उनके जैसे बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चे अच्छा काम करते रहेंगे और भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे.
