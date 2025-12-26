ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया

उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए दिया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे. राष्ट्रपति ने कहा कि लगभग 320 साल पहले, सिख धर्म के दसवें गुरु और सभी भारतीयों के पूजनीय गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चार बेटों ने सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. उन्होंने कहा कि दो सबसे छोटे साहिबज़ादों की बहादुरी को भारत और विदेश दोनों जगह सम्मान और इज्ज़त दी जाती है.

इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले बच्चों ने अपने परिवार, अपने समुदाय और पूरे देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे.

नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया.

उन्होंने उन महान बाल नायकों को आदर के साथ याद किया जिन्होंने अपनी जान दे दी, और उन्हें सच्चाई और न्याय के प्रति अपने समर्पण पर गर्व था. राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब दिखती है जब उसके बच्चे देशभक्ति और ऊंचे आदर्शों से भरे हों.

उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि बच्चों ने बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेल में अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा दिखाई है. उन्होंने कहा कि सात साल की वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की वजह से ही भारत को दुनिया भर में शतरंज का पावरहाउस माना जाता है.

अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी बहादुरी और समझदारी से दूसरों को बचाया, वे सारी तारीफ़ के हकदार हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और 11 वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई जबकि पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद, अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई. वहीं, दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं.”

वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और टैलेंट से भरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि उनके जैसे बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चे अच्छा काम करते रहेंगे और भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे.

