यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए.
Published : September 6, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी है.
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शर्मा की नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से लागू होगी. राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए, दिनेश शर्मा ने कहा कि इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से निभाएं. उन्होंने लिखा, 'राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मेरा दिल से धन्यवाद.
महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार।।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) September 5, 2026
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से… pic.twitter.com/o972GpxdcR
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए, मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों, शुभचिंतकों, दोस्तों और साथी नागरिकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से लगातार प्रेरित किया है. यह मेरे लिए सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि संविधान, देश और सार्वजनिक सेवा के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी है.
मैं इस ड्यूटी को पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करने का वादा करता हूं. आपका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ इसी तरह बना रहे.' 62 साल के शर्मा पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. उन्होंने 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया और इससे पहले लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं.
बाद में वे राज्यसभा सांसद बने. शर्मा को उत्तर प्रदेश से 2023 के राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया था. वे बिना किसी विरोध के चुने गए, जिससे वे राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए. उनका राज्यसभा का टर्म 25 नवंबर को खत्म होना था. वे राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के पैनल में भी थे. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर चलाया जाता है, जिसके संवैधानिक प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होते हैं.