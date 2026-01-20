ETV Bharat / bharat

जानें कौन हैं बिहार की तान्या परवीन, जिन्हें गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन से मिला न्योता

बिहार की इंजीनियर महिला मुखिया तान्या परवीन को राष्ट्रपति की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है. पढ़ें

मुखिया तान्या प्रवीण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 20, 2026 at 7:52 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: रोहित राज

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी प्रखंड के सिसवा पूर्वी पंचायत की इंजीनियर मुखिया तान्या परवीनके कामों की प्रशंसा सिर्फ गांव के लोग ही नहीं कर रहे बल्कि दिल्ली तक हो रही है. इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी नौकरी करने वाली तान्या ने गांव की दुर्दशा देख नौकरी छोड़ दी और पंचायत का चुनाव लड़ा था. क्या है उनकी कहानी विस्तार से पढ़ें.

मुखिया तान्या परवीन को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण मिला है. इससे सिसवा के लोग फूले नहीं समा रहे हैं. दरअसल तान्या ने चीनी मिलों के कारण प्रदूषित हो रही मिट्टी के बाद मुखिया का चुनाव लड़ने का फैसला किया था. कम उम्र में मुखिया बनीं तान्या ने अपनी सूझ-बूझ से पूरी गांव की तस्वीर ही बदल डाली है.

बिहार की तान्या परवीन को राष्ट्रपति भवन से न्योता (ETV Bharat)

सिसवा पूर्वी पंचायत की मुखिया को राष्ट्रपति का निमंत्रण: यह आमंत्रण केंद्र सरकार की 'पंचायत सशक्तिकरण योजना' के तहत दिया गया है, जिसमें देशभर से उत्कृष्ट पंचायत प्रतिनिधियों को चुना जाता है. तान्या परवीन, मात्र 32 वर्ष की आयु में पंचायत की मुखिया चुनी गई थीं और पिछले तीन सालों में सिसवा पूर्वी को पिछड़ेपन की जंजीरों से आजाद कर एक आदर्श ग्राम पंचायत बना दिया है. तान्या की तारीफ खुद गांव के पूर्व सरपंच फयेजल रहमान (50) भी करते हैं.

"मैंने 20 साल सेवा की, लेकिन तान्या ने जादू कर दिया. केंद्र सरकार ने सही चुना है. बिहार मॉडल अब सिसवा मॉडल बनेगा."-फयेजुर रहमान, पूर्व सरपंच

'सिसवा पूर्वी' गांव बना विकास का प्रतीक (ETV Bharat)

"ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है. मुझे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. मैं इसके लिए भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और बिहार सरकार पंचायती राज मंत्रालय का आभार व्यक्त करती हूं. बिहार से 10 लोग जा रहे हैं. हमने अपने पंचायत में सभी सात निश्चय योजना को धरातक पर उतारा है. मेरी कोशिश रहती है कि सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके."- तान्या परवीन, मुखिया, सिसवा पूर्वी पंचायत

'सिसवा पूर्वी' गांव बना विकास का प्रतीक: सिसवा पूर्वी पंचायत मोतिहारी प्रखंड के अंतर्गत आती है, जहां तकरीबन 5,000 की आबादी रहती है. ज्यादातर निवासी कृषि पर निर्भर हैं और यहां की मिट्टी चीनी मिल के कारण प्रदूषित रही है. 2023 में तान्या परवीन के मुखिया बनने से पहले पंचायत में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी. न तो सड़कें ठीक थीं, न पानी की व्यवस्था और न ही शिक्षा-स्वास्थ्य का कोई ढांचा, लेकिन तान्या ने बदलाव की ठान ली.

तान्या परवीन को मिल चुका है कई सम्मान (ETV Bharat)

सड़क और स्वच्छ जल की व्यवस्था: मात्र 32 वर्ष की आयु में पंचायत की मुखिया बनते ही उन्होंने सबसे पहले मनरेगा के तहत 50 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया. इसके बाद जल जीवन मिशन से हर घर नल-जल योजना को लागू किया, जिससे 1,200 परिवारों को स्वच्छ पानी मिला.

रात को भी जगमगाता है गांव: शिक्षा के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया और 100% नामांकन सुनिश्चित किया. स्वास्थ्य के मोर्चे पर मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की, जो साप्ताहिक रूप से गांव पहुंचती है. फयेजुर रहमान बताते हैं, "मुखिया ने सौर ऊर्जा से 200 स्ट्रीट लाइटें लगवाईं, जिससे रात में अपराध कम हुए और महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं.

"कई पंचायतें फंड लाती हैं लेकिन खर्च नहीं करती हैं. यहां हर पैसे का हिसाब है. पारदर्शिता ऐप से हर योजना ट्रैक होती है."- फयेजुर रहमान, ग्रामीण, सिसवा पूर्वी

किसानों की आय हुई दोगुनी: किसान साबिर आलम (45) कहते हैं, "पहले हमारी फसलें बिना सिंचाई के सूख जाती थीं. अब ड्रिप इरिगेशन से उत्पादन दोगुना हो गया है. मुखिया ने किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी.

तान्या परवीन (ETV Bharat)

"तान्या मुखिया ने हमारे खेतों में नहर बनवाई. पहले बाढ़ में सब बर्बाद हो जाता था, अब फसल सुरक्षित है. गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें निमंत्रण मिलना हम सबों के लिए गर्व की बात है."- साबिर आलम,किसान,सिसवा पूर्वी

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार: महिला उद्यमी व SHG अध्यक्ष सानिया खातून (28) एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनका कहना है कि, "हमारे 15 SHG (Self Help Group) को बैंकों से लोन मिला है. अब हम सिलाई केंद्र चला रही हैं और रोजगार पा रही हैं.

"मैं विधवा हूं. मुखिया ने मुझे ट्रेनिंग दी, अब मेरा ग्रुप 20 बहनों को रोजगार देता है. 26 जनवरी को हम सब प्रार्थना करेंगे."- सानिया खातून, SHG अध्यक्ष

राष्ट्रपति की खास मेहमान होंगी तान्या परवीन (ETV Bharat)

गांव को तान्या दीदी पर गर्व: ग्रामीण अशफाक अहमद (55 वर्ष) कहते हैं कि, "लाल किले का बुलावा तान्या दीदी की मेहनत का पुरस्कार है. यह गांव की सवा लाख की आबादी (प्रखंड स्तर पर) के लिए गर्व का विषय है."

"युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोला, 100 नौजवानों को ITI भेजा. वाकई ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है."-अशफाक अहमद, ग्रामीण

तान्या परवीन के नेतृत्व में पंचायत ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं. यहां कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं-

आर्थिक विकास: पंचायत का राजस्व 2023 में 15 लाख से बढ़कर 2025 में 75 लाख रुपये हो गया. मनरेगा से 2,500 मानव दिवस रोजगार सृजित.

महिला सशक्तिकरण: 25 SHG सक्रिय, जिन्होंने 50 लाख का टर्नओवर किया.

पर्यावरण: 10,000 पेड़ लगाए, प्लास्टिक मुक्त पंचायत.

सिसवा पूर्वी का सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में चुनाव: ये आंकड़े केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के मूल्यांकन पर आधारित हैं, जिसने सिसवा पूर्वी को 'राष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ पंचायत' चुना है.

सिसवा पूर्वी पंचायत (ETV Bharat)

तान्या परवीन की प्रेरक यात्रा: तान्या परवीन का जन्म सिसवा पूर्वी में ही हुआ है. उनके पिता इजहार, स्थानीय शिक्षक थे. इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर पंचायत चुनाव लड़ा. 2023 में 70% वोटों से जीत हासिल की. उनकी रणनीति लोगों की भागीदारी की थी. तान्या हर महीने ग्राम सभा आयोजित करती हैं, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है. उनके पति का नाम फैजूर रहमान मुन्ना है.

प्रखंड और जिला स्तर पर प्रभाव: मोतिहारी प्रखंड विकास अधिकारी राकेश कुमार ने कहा, "सिसवा पूर्वी ने प्रखंड को तान्या ने टॉप रैंक दिलाई है. तान्या का दिल्ली दौरा प्रेरणा बनेगा. वहीं उनके कामों की राजनीतिक दलों ने भी तारीफ की है. बीजेपी विधायक ने कहा, "मोदी जी की पंचायत नीति सफल हो रही है. वहीं RJD नेता ने विकास को पार्टी से ऊपर बताया है.

"मैं तान्या को बधाई देता हूं. यह बिहार के लिए गौरव का पल है. हम और फंड भेजेंगे, ताकि गांव के विकास की रफ्तार थम न सके."- मनोज कुमार, डीएम, पूर्वी चंपारण

24 दिल्ली होंगी रवाना: तान्या 24 जनवरी को दिल्ली रवाना होंगी. गांव में विदाई समारोह होगा. भविष्य में वे ईको-टूरिज्म और डिजिटल पंचायत पर फोकस करेंगी. सिसवा पूर्वी की कहानी साबित करती है कि मजबूत नेतृत्व से गांव बदल सकते हैं. तान्या परवीन का लाल किला बुलावा ग्रामीण भारत में नई उम्मीद जगाता है.

किस-किस को बुलाया गया है?: जमीनी स्तर पर योगदान को पहचानने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 10,000 खास लोगों को गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला है. मन की बात में हिस्सा लेने वाली लखपति दीदी, कर्तव्य भवन बनाने वाले वर्कर, स्टार्ट-अप फाउंडर, इनोवेटर, एमएसएमई, नेचुरल फार्मिंग करने वाले ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बुलावा आया है.

इसके अलावा गगनयान और चंद्रयान के ISRO साइंटिस्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मेडलिस्ट, अटल टिंकरिंग लैब के स्टूडेंट, PM श्रमयोगी मानधन के फायदे पाने वाले, PM SMILE के तहत रिहैबिलिटेटेड ट्रांसजेंडर और भिखारी भी आमंत्रित हैं.

शामिल हो रहे ये खास ग्रुप: यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के डेलीगेट, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के साधु, ओलंपियाड मेडल विनर, वीर गाथा विनर, स्कीम सैचुरेशन पाने वाले सरपंच, PM आवास योजना के फायदे पाने वाले, महिला कॉयर योजना के तहत महिला कारीगर इसमें शामिल होंगे.

चीफ गेस्ट: यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

परेड की खास बातें: परेड की खास बातों में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे, 30 झांकियां निकाली जाएंगी. 2,500 कलाकार और आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन किया जाएगा.

मिलिट्री डिस्प्ले: ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें, राफेल, Su-30, Mig-29, अपाचे, LCH, ALH, Mi-17 और C-295 समेत 29 एयरक्राफ्ट का फ्लाईपास्ट होगा. साथ ही अन्य इवेंट की बात करें तो नेशनल वॉर मेमोरियल, PM संग्रहालय का दौरा और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम भी है.

