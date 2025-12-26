ETV Bharat / bharat

20 प्रतिभाशाली बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित होकर खिले चेहरे

कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में पर्वतारोहण की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ ने अब तक 23 पर्वत चोटियों पर विजय हासिल की है. माउंट एवरेस्ट, माउंट अकोंकागुआ, माउंट डेनाली, माउंट एल्ब्रस, किलिमंजारो, कोसियसको और माउंट विंसन जैसे दुर्गम शिखरों पर तिरंगा फहराकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है. खास बात ये है कि कठिन पर्वतारोहण अभियानों के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल किए.

विश्वनाथ कार्तिके पदाकांति 16 वर्षीय पर्वतारोही व कक्षा 11 के छात्र हैं. वे 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें यह पुरस्कार पाकर बेहद उत्साह और आत्मविश्वास मिला है. विश्वनाथ कार्तिकेय ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वर्ष 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बने तब हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो. उन्होंने बताया कि वे जब भी पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो एक भी कचरा पीछे नहीं छोड़ते और यही संदेश वे पूरे देश को देना चाहते हैं.

नई दिल्ली: देश के अलग–अलग कोनों से आए असाधारण प्रतिभा के धनी बच्चों ने यह साबित किया कि उम्र कभी भी सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार–2025 से सम्मानित किया. इसके बाद भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सम्मानित बच्चों से मुलाकात की, उनके संघर्ष, हुनर व उपलब्धियों को जाना. साथ ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. इस अवसर पर सम्मान पाने वाले कुछ बच्चों से ईटीवी भारत ने विशेष बातचीत की. जिनकी कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों व अन्य के लिए मिसाल भी हैं.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित सुमन सरकार एक प्रतिभाशाली तबला वादक हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने महज तीन साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था. घर व आसपास की हर ऐसी चीज जिसमें ध्वनि निकलती थी, वही उनका पहला वाद्य यंत्र बन गया. उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तबले की विधिवत शिक्षा दिलाई. गांव से शुरू हुई यह यात्रा कोलकाता तक पहुंची. आज सुमन सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके हैं. उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड व यूएसए बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है. कला उत्सव में गोल्ड मेडल जीत चुके सुमन का सपना है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर सुमन ने कहा कि इतने करीब से मिलना कभी सोचा नहीं था. यह मेरे लिए अविस्मरणीय पल है.

सात साल की उम्र में विश्व चैंपियन:

महज 7 साल की उम्र में शतरंज की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली वाक लक्ष्मी प्रज्ञीका भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुईं. वह 7 वर्ष आयु वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. प्रज्ञीका ने बताया कि उन्होंने 3 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था. अपनी बड़ी बहन से प्रेरणा ली. उनकी मां प्रवीना ने ईटीवी भारत को बताया कि बड़ी बेटी राष्ट्रीय स्तर की शतरंज खिलाड़ी है. उसी से प्रेरित होकर छोटी बेटी ने भी खेल में रुचि दिखाई. सही कोचिंग व निरंतर अभ्यास का नतीजा यह रहा कि अप्रैल 2025 में सर्बिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रज्ञीका ने दुनिया भर की खिलाड़ियों को हराकर स्वर्ण पदक जीता. उस प्रतियोगिता में भारत से कई बच्चे गए थे, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने वाली वे इकलौती खिलाड़ी रहीं.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों को दिया जाता है, जिन्होंने साहस, खेल, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान एवं नवाचार, समाज सेवा, कला और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर देश का नाम रोशन किया है.

आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार–2025 से सम्मानित ल किए गए 20 बच्चे यह साबित करते हैं कि यदि सपनों के साथ मेहनत, अनुशासन व परिवार का साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. पर्वतों की ऊंचाइयों से लेकर संगीत के सुरों और शतरंज की बिसात या नवाचार तक इन बच्चों ने भारत की प्रतिभा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है. इनकी कहानियां सिर्फ उपलब्धियों की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण, हिम्मत व निरंतर प्रयास की मिसाल हैं जो हर बच्चे को अपने मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

