ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केदारनाथ दौरा तय, इस दिन लेंगी बाबा केदार का आशीर्वाद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केदारनाथ दौरा तय ( फोटो सोर्स- X@rashtrapatibhvn/RudraprayagPol )

देहरादून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहीं हैं. केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को बंद हो रहे हैं. इससे ठीक पहले 2 नवंबर को राष्ट्रपति केदारनाथ में बाबा बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगी. उनका यह दौरा तय किया जा चुका है, जिसके तहत वे देहरादून से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगी. जहां वे बाबा केदार के दर्शन करेंगी.

बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा केदार के दर्शन के लिए 2 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगी. केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने से पहले राष्ट्रपति का यह दौरा प्रस्तावित है. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड शासन तक तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं.