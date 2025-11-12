ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के मोहन को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित, अभियान से बदली 40 गांवों की तस्वीर

अल्मोड़ा के मोहन कांडपाल को राष्ट्रीय जल सम्मान से दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.

MOHAN KANDPAL NATIONAL WATER AWARD
उत्तराखंड के मोहन को मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 1:21 PM IST

अल्मोड़ा (उत्तराखंड): पहाड़ों में जल संरक्षण की प्रेरक मिसाल बन चुके कांडे गांव निवासी और आदर्श इंटर कॉलेज सुरइखेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. उन्हें यह सम्मान 'बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर' श्रेणी में उत्तर भारत के विजेता के रूप में मिलेगा. यह पुरस्कार उन्हें 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा.

मोहन कांडपाल पिछले कई सालों से पहाड़ों में जल संकट के समाधान के लिए 'पानी बोओ–पानी उगाओ' अभियान चला रहे हैं. उनके नेतृत्व में अब तक 40 से अधिक गांवों में जल संरक्षण के कार्य किए जा चुके हैं. उन्होंने ग्रामीणों की सहभागिता से 4,500 से अधिक गड्ढे और वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं तैयार की हैं. साथ ही, स्थानीय स्रोतों के पुनर्जीवन और पारंपरिक जल व्यवस्थाओं के पुनर्भरण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

Mohan Kandpal National Water Award
मोहन कांडपाल ने 4500 से अधिक गड्ढे और वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं तैयार किए. (PHOTO -MOHAN KANDPAL)

सूखे गदेरे और धारों में जल प्रवाह शुरू: कांडपाल ने जल संरक्षण को केवल तकनीकी कार्य ही नहीं, बल्कि जनआंदोलन के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने एक लाख से अधिक पौधरोपण कर स्थानीय पर्यावरण को सशक्त किया और हजारों ग्रामीणों और विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा. उनके प्रयासों से क्षेत्र में सूख चुके गदेरों, धारों और पारंपरिक स्रोतों में फिर से जल प्रवाह शुरू हुआ है. विशेष रूप से रिक्सन नदी में जल की मात्रा बढ़ने से आसपास के गांवों की जल समस्या में उल्लेखनीय सुधार आया है. वहीं ग्रामीण महिलाओं को भी अब दूर-दराज से पानी लाने की परेशानी से काफी राहत मिली है.

द्वाराहाट क्षेत्र में हर्ष का माहौल: मोहन कांडपाल का कहना है कि जल संरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन का आधार है. जब समाज मिलकर प्रयास करता है, तो सूखी धरती भी हरियाली से भर जाती है. वहीं उनकी इस उपलब्धि से पूरे द्वाराहाट क्षेत्र समेत उत्तराखंड में हर्ष और गर्व का माहौल है. स्थानीय लोग इसे पहाड़ के जल, जंगल और जीवन की रक्षा के लिए प्रेरणास्रोत मान रहे हैं. मोहन कांडपाल के कार्यों ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प और सामूहिक प्रयास हों, तो पहाड़ों में भी जल संकट को हराया जा सकता है.

मोहन कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार
अल्मोड़ा द्वाराहाट के मोहन कांडपाल
MOHAN KANDPAL OF ALMORA DWARAHAT
पानी बोओ पानी उगाओ अभियान
MOHAN KANDPAL NATIONAL WATER AWARD

