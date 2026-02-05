ETV Bharat / bharat

जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने ससुराल पहाड़पुर गांव पहुंचीं...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ससुराल पहाड़पुर गांव का दौरा किया. यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों से उनका स्वागत किया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहाड़पुर गांव में अपने स्वर्गीय पति श्याम चरण मुर्मू की मूर्ति को माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
रायरंगपुर (मयूरभंज): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज चौथा दिन है. कल (4 फरवरी) रायरंगपुर का दौरा करने और कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद, राष्ट्रपति आज अपने ससुराल मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचीं. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया.

राष्ट्रपति मुर्मू ने एसएलएस मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा किया और गोसानी पीठ में आशीर्वाद लिया. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं से बातचीत की.

ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा किया
आज (गुरुवार) सुबह, रायरंगपुर में अपने घर पर नाश्ते के बाद, राष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा के बीच एक खास काफिले में कुसुमी ब्लॉक के पहाड़पुर की ओर रवाना हुईं. वह सुबह 9:58 बजे पहाड़पुर के एसएलएस मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल पहुंचीं.

पारंपरिक नृत्य से राष्ट्रपति का स्वागत
राष्ट्रपति के स्कूल पहुंचने के बाद, उनका पारंपरिक आदिवासी नृत्य और गाने से स्वागत किया गया. वहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुर्मू चौक तक पैदल गईं. राष्ट्रपति मुर्मू ने मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में समता लोक संस्थान ट्रस्ट परिसर में अपने पति श्याम चरण मुर्मू को श्रद्धांजलि दी.

president-droupadi-murmu-visits-mayurbhanj-pahadpur-jahira-temple
ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

वहां से वे गोसानी पीठ तक पैदल गईं. वहां गांव वालों ने पारंपरिक संताली रीति-रिवाजों से राष्ट्रपति का स्वागत किया. गोसानी पीठ में उन्होंने देवता से आशीर्वाद लिया और गांव वालों को नमस्ते किया.

महिलाओं से बातचीत
गोसानी पीठ जाने के बाद, राष्ट्रपति एक खास जुलूस के साथ गांव के संताली लोगों की पूजा की जगह, जाहिरा पीठ गईं. जाहिरा में, पुजारी नायके बाबा की मौजूदगी में, राष्ट्रपति ने मुंडिया मारी जाहिरा आयो (जाहिरा मैया) का आशीर्वाद लिया. वहां भी उन्होंने सिर्फ महिलाओं से बातचीत किया और उनका हालचाल पूछा. उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को चॉकलेट भी बांटी. इस दौरान राष्ट्रपति ने एक आदिवासी महिला सोना मुर्मू से बात की. सोना मुर्मू ने कहा कि, उन्हें राष्ट्रपति से संताली में बात करके काफी खुशी हुई.

president-droupadi-murmu-visits-mayurbhanj-pahadpur-jahira-temple
ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गांव की महिलाओं से बातचीत (ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने छात्रों से बात की
इसके बाद राष्ट्रपति पहाड़पुर गांव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर गईं और वहां ट्रेनिंग ले रहे छात्रों से बातचीत की. बाद में, वहां से वह एसएलएस मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल आईं और गांववालों, टीचर और स्कूल के छात्रों से मिलीं. उन्होंने उनसे पढ़ाई पर भी बात की.

इसके अलावा, राष्ट्रपति ने गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वे कैसे नौकरी कर सकते हैं. उन्होंने एसएलएस ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों को स्कूल को अच्छे से चलाने के निर्देश दिए. इस बीच, शिक्षकों, छात्रों और गांववाले राष्ट्रपति को करीब से देखकर बहुत खुश और उत्साहित हैं. बाद में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक खास जुलूस के साथ रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हुईं.

president-droupadi-murmu-visits-mayurbhanj-pahadpur-jahira-temple
पारंपरिक रीति-रिवाजों से हुआ राष्ट्रपति का स्वागत (ETV Bharat)

श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति ने SLS मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल, जाहिरा पीठ, गोसानी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया और श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए रायरंगपुर के लिए रवाना हो गईं. मंदिर में पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए थे. राष्ट्रपति ने जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही, उन्होंने सेवकों को खाना खिलाया और आशीर्वाद लिया.

president-droupadi-murmu-visits-mayurbhanj-pahadpur-jahira-temple
ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, (ETV Bharat)

इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने मंदिर की परिक्रमा करने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण किया. वह मंदिर से निकलकर आराम करने के लिए अपने घर गईं और फिर जशीपुर के लिए रवाना हो गईं. वहां से वह सिमिलिपाल सैंक्चुअरी जाएंगी और रात वहीं रुकेंगी.

संपादक की पसंद

