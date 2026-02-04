ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन, श्वेत गंगा में पिंडदान किया

ओडिशा दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने श्रीजगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

President Murmu reached Sri Jagannath Temple for darshan and worship.
राष्ट्रपति मुर्मू श्रीजगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचीं. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
पुरी (ओडिशा): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को श्रीजगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया. इससे पहले उन्होंने सुबह श्वेत गंगा कुंड में पिंडदान किया. राष्ट्रपति मुर्मू के श्रीजगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचने पर राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन माझी, गजपति महाराजा और श्रीमंदिर के मुख्य प्रशासक और सेवायत ने उनका स्वागत किया.

राष्ट्रपति ने सबसे पहले अरुण सिलम को प्रणाम किया और श्रीमंदिर में प्रवेश किया. फिर उन्होंने गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए. राष्ट्रपति लगभग 20 मिनट तक गर्भगृह में मौजूद रहीं. राष्ट्रपति ने खुद दीया जलाया और भगवान की पूजा की. वहीं नटमंडप से श्रीमंदिर में प्रवेश करते समय वेदों का पाठ किया गया.

President Murmu goes to worship at the Sri Jagannath Temple
श्रीजगन्नाथ मंदिर में पूजा के लिए जातीं राष्ट्रपति मुर्मू (ETv Bharat)

महाप्रभु के दर्शन के बाद राष्ट्रपति मुक्तिमंडप गईं और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया. बाद में, वे मां बिमला और मां लक्ष्मी के मंदिर गईं और पूजा-अर्चना की.

राष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए, मंदिर के प्रशासन और स्टाफ ने बुधवार को नीला चक्र पर स्लेटेड छत लगा दी थी. बाद में, मंदिर से वापस आते समय राष्ट्रपति कुछ देर के लिए बाइस सीढ़ियों पर बैठे और महाप्रभु को याद किया.

बाद में, मंदिर के प्रशासन ने सिंहद्वार पर अध्यक्ष को उपहार के तौर पर महाप्रभु को सूखा प्रसाद, एक खंडुआ और महाप्रभु के सुनाबेशा की एक तस्वीर दी. तस्वीर में सुनाबेशा के चारों तरफ दस अवतारों की तस्वीरें हैं. मंदिर से लौटते समय, राष्ट्रपति थोड़ी दूर तक चलीं और सड़क के दोनों तरफ खड़े भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया.

बाद में, वे लोक भवन के लिए निकलीं और कुछ देर वहीं रुकीं. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुरी शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

इस दौरान पुलिस बल की 30 कंपनियां तैनात थीं. इसी के मद्देनजर मंदिर सुबह 6 बजे से आम दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था. राष्ट्रपति के दर्शन के बाद, आम दर्शन सुबह 8 बजे शुरू हुआ और सुबह 10 बजे बंद हो गया.

President Murmu accepting greetings from the people
लोगों का अभिवादन स्वीकार करतीं राष्ट्रपति मुर्मू (ETV Bharat)

मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने अपने जवाब में कहा, "पुरी जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन और मंदिर स्टाफ के साथ, बहुत खुश हैं कि राष्ट्रपति दर्शन के लिए मंदिर आईं."

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद चौथी बार पुरी आईं. इससे पहले, उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मंदिर का दौरा किया था.

बाद में, वह 2024 में रथ यात्रा और 4 दिसंबर, 2024 को पुरी में आयोजित नवी शो के लिए भी पुरी पहुंचीं थीं. श्रीजगन्नाथ के दर्शन के बाद राष्ट्रपति एयर फोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर से अपने जन्मस्थान रायरंगपुर के लिए रवाना हो गईं. वे वहां 3 दिन रुकेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी. फिर, राष्ट्रपति 7 फरवरी की सुबह दिल्ली लौट जाएंगी.

ये भी पढ़ें- 'भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर', राष्ट्र के नाम संबोधन में बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू

