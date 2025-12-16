ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के आध्यात्मिक दौरे पर जाएंगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को तमिलनाडु में स्थित वेल्लोर के श्रीपुरम में स्वर्ण मंदिर जाएंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 10:43 PM IST

वेल्लोर(तमिलनाडु): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार (17 दिसंबर) आध्यात्मिक दौरे पर वेल्लोर जिले के श्रीपुरम में मशहूर स्वर्ण मंदिर जाएंगी. इसे देखते हुए, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह दिल्ली से फ्लाइट से निकलेंगी और आंध्र प्रदेश के रेनिगुंटा एयरपोर्ट पहुंचेंगी. वहां से, वह तिरुपति से इंडियन एयर फ़ोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से श्रीपुरम हेलीपैड जाएंगी, और सुबह 11:05 बजे वहां पहुंचेंगी. हेलीपैड पर उतरने के बाद, तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुब्बुलक्ष्मी, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस मायिलवगनन और दूसरे लोग उनका स्वागत करेंगे.

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू श्रीपुरम हेलीपैड से सड़क के रास्ते कमला निवास गेस्ट हाउस जाएंगी. वहां से, वह गोल्डन टेंपल जाएंगी और अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, वह श्रीपुरम गोल्डन टेंपल में दर्शन (पूजा) और आरती, मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन और पेड़ लगाने के समारोह में हिस्सा लेंगी.

इन कार्यक्रमों के बाद, दोपहर 12:15 बजे, राष्ट्रपति मुर्मू कमला निवास गेस्ट हाउस से निकलेंगी, दोपहर 12:25 बजे श्रीपुरम हेलीपैड पहुंचेंगी, और फिर वहां से दोपहर 12:35 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से तिरुपति वापस जाएंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए, पूरे श्रीपुरम गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स और आस-पास के इलाकों को 'रेड जोन' घोषित कर दिया गया है.

सुरक्षा कारणों से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कल (17 दिसंबर) केंद्र सरकार के कामों, नगर निगम और कॉर्पोरेशन से जुड़ी एक्टिविटी, प्राइवेट कंपनी के इवेंट या किसी भी दूसरे तरह के फंक्शन के लिए ड्रोन और सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान गोल्डन टेंपल के 750 मीटर के अंदर आम लोगों को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी. डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और लगभग 1200 पुलिस वाले कड़ी निगरानी और सुरक्षा ड्यूटी में लगे हुए हैं.

इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक का दौरा किया. राष्ट्रपति जिले के मालवल्ली में आदि जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर शिवयोगी महास्वामीजी की 1066वीं जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुईं.

राष्ट्रपति ने कहा कि महास्वामीजी का जीवन और शिक्षाएं हजार साल से भी ज्यादा समय बाद भी अनगिनत लोगों को प्रेरित और राह दिखाती रहेगी. उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय के संतों ने ज्ञान और करुणा से इंसानियत को रोशन किया है और समाज को याद दिलाया है कि सच्ची महानता अधिकार या पैसे में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आध्यात्मिक ताकत में है.

