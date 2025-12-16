ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति मुर्मू तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के आध्यात्मिक दौरे पर जाएंगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वेल्लोर(तमिलनाडु): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार (17 दिसंबर) आध्यात्मिक दौरे पर वेल्लोर जिले के श्रीपुरम में मशहूर स्वर्ण मंदिर जाएंगी. इसे देखते हुए, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू कल सुबह दिल्ली से फ्लाइट से निकलेंगी और आंध्र प्रदेश के रेनिगुंटा एयरपोर्ट पहुंचेंगी. वहां से, वह तिरुपति से इंडियन एयर फ़ोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से श्रीपुरम हेलीपैड जाएंगी, और सुबह 11:05 बजे वहां पहुंचेंगी. हेलीपैड पर उतरने के बाद, तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुब्बुलक्ष्मी, सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस मायिलवगनन और दूसरे लोग उनका स्वागत करेंगे.

इसके बाद, राष्ट्रपति मुर्मू श्रीपुरम हेलीपैड से सड़क के रास्ते कमला निवास गेस्ट हाउस जाएंगी. वहां से, वह गोल्डन टेंपल जाएंगी और अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक, वह श्रीपुरम गोल्डन टेंपल में दर्शन (पूजा) और आरती, मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन और पेड़ लगाने के समारोह में हिस्सा लेंगी.

इन कार्यक्रमों के बाद, दोपहर 12:15 बजे, राष्ट्रपति मुर्मू कमला निवास गेस्ट हाउस से निकलेंगी, दोपहर 12:25 बजे श्रीपुरम हेलीपैड पहुंचेंगी, और फिर वहां से दोपहर 12:35 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से तिरुपति वापस जाएंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए, पूरे श्रीपुरम गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स और आस-पास के इलाकों को 'रेड जोन' घोषित कर दिया गया है.

सुरक्षा कारणों से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कल (17 दिसंबर) केंद्र सरकार के कामों, नगर निगम और कॉर्पोरेशन से जुड़ी एक्टिविटी, प्राइवेट कंपनी के इवेंट या किसी भी दूसरे तरह के फंक्शन के लिए ड्रोन और सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.