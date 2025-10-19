ETV Bharat / bharat

दिवाली सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्वक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से मनाएं : राष्ट्रपति मुर्मू

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वे इस त्योहार पर वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करें और उनके जीवन में खुशियां फैलाएं.

President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (PTI)
author img

By PTI

Published : October 19, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और सभी से सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने का आह्वान किया.

मुर्मू ने कहा कि यह त्योहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने का भी अवसर है. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक दिवाली बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला दिवाली का पावन अवसर आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देता है. इस दिन श्रद्धालु धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं.’’

उन्होंने कहा कि खुशी का यह त्योहार आत्मचिंतन और आत्मसुधार का भी अवसर है. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘मैं सभी से सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्वक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने का आग्रह करती हूं. यह दिवाली सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लाए.’’ उन्होंने भारत और दुनिया भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को सबरीमला के दर्शन करेंगी

वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को सबरीमला मंदिर के दर्शन करेंगी. वह केरल पुलिस के वाहन से पहाड़ी पर स्थित इस तीर्थस्थल तक जाएंगी. सबरीमला के विशेष आयुक्त ने केरल उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी, जिसने गुरुवार को मंदिर में वीवीआईपी काफिले की आवाजाही की अनुमति दे दी.

अदालत ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) को राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. विशेष आयुक्त के अनुसार, केरल पुलिस के पांच चार-पहिया वाहन राष्ट्रपति के काफिले का हिस्सा होंगे, जिनके साथ एक एम्बुलेंस भी होगी. यह काफिला 4.5 किलोमीटर लंबे स्वामी अय्यप्पन मार्ग और सन्निधानम तक के पारंपरिक मार्ग पर जाएगा.

ये भी पढ़ें- संबलपुर काली पूजाः ब्रिटिश शासन के समय हुई थी शुरू, 10 बजे रात से भोर तक चलती

