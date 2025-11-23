राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा विधानसभा को करेंगी संबोधित, तैयारी जोरों पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा आएंगी. ओडिशा राजभवन में नए कलिंग गेस्ट रेसिडेंस का उद्घाटन करेंगी.
Published : November 23, 2025 at 3:14 PM IST
भुवनेश्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा विधानसभा में सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी. यह पहली बार होगा जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेगा. राष्ट्रपति के आने से लेकर उनकी वापसी तक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. राष्ट्रपति की सिक्योरिटी, राजभवन में रहने की जगह, सिक्योरिटी इंतज़ाम और हेल्थ केयर के इंतज़ाम किए जा रहे हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा आएंगी. ओडिशा राजभवन में नए कलिंग गेस्ट रेसिडेंस का उद्घाटन करेंगी. वह ओडिशा विधानसभा को भी संबोधित करेंगी. वह 28 तारीख की सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगी.
राष्ट्रपति के ओडिशा दौरे की तैयारियां आखिरी स्टेज पर पहुंच गई हैं. राष्ट्रपति 27 तारीख को सुबह 11.50 बजे नई दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से ओडिशा पहुंचेंगी. वह दोपहर 2 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरेंगी. दोपहर 2.10 बजे एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगी. दोपहर करीब 2.20 बजे राजभवन पहुंचेंगी. दोपहर 2.25 बजे राजभवन में नए कलिंग गेस्ट रेसिडेंस का उद्घाटन करेंगी. वह वहां आयोजित लंच में शामिल होंगी.
राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तीन केंद्रीय मंत्री, ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन महानिदेशक और पुलिस आयुक्त भी होंगे.
दोपहर 2.45 बजे से शाम 4.10 बजे तक कलिंगा गेस्ट हाउस में रहेंगी. शाम 4.10 बजे निकलेंगी और शाम 4.20 बजे ओडिशा असेंबली पहुंचेंगी. शाम 4.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक असेंबली के सदस्यों को संबोधित करेंगी. वहां से वह राजभवन के कलिंगा गेस्ट हाउस वापस होंगी.
राष्ट्रपति, राजभवन में राज्यपाल द्वारा दिए गए डिनर में शामिल होंगी. अगले दिन, 28 नबंवर को सुबह 9.15 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी. भुवनेश्वर एयरपोर्ट से सुबह 9.35 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगी.
