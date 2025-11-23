ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा विधानसभा को करेंगी संबोधित, तैयारी जोरों पर

भुवनेश्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा विधानसभा में सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी. यह पहली बार होगा जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेगा. राष्ट्रपति के आने से लेकर उनकी वापसी तक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. राष्ट्रपति की सिक्योरिटी, राजभवन में रहने की जगह, सिक्योरिटी इंतज़ाम और हेल्थ केयर के इंतज़ाम किए जा रहे हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर को ओडिशा आएंगी. ओडिशा राजभवन में नए कलिंग गेस्ट रेसिडेंस का उद्घाटन करेंगी. वह ओडिशा विधानसभा को भी संबोधित करेंगी. वह 28 तारीख की सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगी.

राष्ट्रपति के कार्यक्रम. (ETV Bharat)

राष्ट्रपति के ओडिशा दौरे की तैयारियां आखिरी स्टेज पर पहुंच गई हैं. राष्ट्रपति 27 तारीख को सुबह 11.50 बजे नई दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से ओडिशा पहुंचेंगी. वह दोपहर 2 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उतरेंगी. दोपहर 2.10 बजे एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगी. दोपहर करीब 2.20 बजे राजभवन पहुंचेंगी. दोपहर 2.25 बजे राजभवन में नए कलिंग गेस्ट रेसिडेंस का उद्घाटन करेंगी. वह वहां आयोजित लंच में शामिल होंगी.