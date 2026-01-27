संसद का बजट सत्र : राष्ट्रपति के संबोधन से शुरुआत, मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा पेश
28 जनवरी से 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण, दूसरे चरण की शुरुआत नौ मार्च से.
Published : January 27, 2026 at 7:55 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को सुबह 11 बजे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और इससे चार दिन पहले यह सत्र आयोजित किया जा रहा है.
दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष का बजट इतिहास में पहली बार रविवार को पेश किया जाएगा. सीतारमण का बजट प्रस्तुतीकरण संसद में उनका नौवां बजट भी होगा. राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त होगा. इसके बाद सत्र स्थगित रहेगा और फिर दूसरा चरण शुरू होगा.लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोट में पहले कहा गया था, "पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को पुनः एकत्रित होगी. यह सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी.लोकसभा में फिलहाल नौ विधेयक लंबित हैं और इन पर चर्चा हो सकती है. इनमें विकसित भारत शिक्षा फाउंडेशन विधेयक, 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं.
ये सभी विधेयक संसदीय स्थायी या चयन समितियों द्वारा समीक्षाधीन हैं.इससे पहले, वित्त मंत्रालय संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से लगभग 10 दिन पहले बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने के उपलक्ष्य में एक पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित करता है. यह समारोह दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे संसद में पेश होने तक उनके लीक होने से बचाव होता है.
यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा.लोकसभा ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 से 4 फरवरी तक तीन दिन अस्थायी रूप से निर्धारित किए हैं. सूत्रों के अनुसार, 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा.लोकसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि संसद सदस्यों से अनुरोध है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए बुधवार को सुबह 10:30 बजे तक संसद भवन पहुंच जाएं. राज्यसभा के एक बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रपति सुबह 10:55 बजे संसद भवन पहुंचेंगे और ठीक 11:00 बजे लोकसभा कक्ष में ले जाए जाएंगे.
राज्यसभा के बुलेटिन में कहा गया है, "सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुबह 10:45 बजे तक लोकसभा कक्ष में अपनी सीटों पर बैठ जाएं, यानी राष्ट्रपति के लोकसभा कक्ष में आने से पंद्रह मिनट पहले. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे संबोधन के दौरान कक्ष न छोड़ें. संबोधन के बाद राष्ट्रपति जुलूस के साथ लोकसभा कक्ष से प्रस्थान करेंगे. सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रपति के जाने के कम से कम पांच मिनट बाद तक लोकसभा कक्ष में ही रहें."
