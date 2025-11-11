ETV Bharat / bharat

दिल्ली बम ब्लास्ट: राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला से गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, घटना की ली जानकारी

राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं." आज शाम ए विस्फोट से गहरा दुख हुआ."वहीं, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पर लिखा,"जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अफ्रीकी देश अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम हुए विस्फोट के बारे में जानकारी ली. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी.

'हुंडई i20 कार में विस्फोट'

गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार मवार शाम 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ और विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. गृह मंत्री ने ANI को बताया कि विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली अपराध शाखा और दिल्ली विशेष शाखा की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

एनएसजी और एनआईए करेंगी जांच

अमित शाह ने कहा, "आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. अमित शाह ने कहा कि एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा के प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा के प्रभारी मौके पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने पेश करेंगे."

