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आज हिमाचल आएंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर व CM करेंगे अगवानी, मेजबानी के लिए तैयार रिट्रीट

हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( @PresidentofIndia﻿ Social Media )