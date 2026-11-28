परिसीमन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिफारिश! सोमवार को लोकसभा में पेश होगा नया मसौदा
30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026' को विचार के लिए मंजूरी दे दी.
Published : November 28, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत लोकसभा में 'परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026' पर विचार करने की सिफारिश कर दी है. शनिवार को जारी लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रपति ने यह सिफारिश विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 27 नवंबर को लोकसभा महासचिव को भेजे गए एक पत्र के बाद दी है.
संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत, ऐसा कोई भी विधेयक जिसे लागू करने पर भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन खर्च होने की संभावना हो, उसे संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने की सिफारिश न की हो.
राष्ट्रपति की यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक संशोधित विधायी पैकेज को स्वीकृति दिए जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026 और इससे जुड़ा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल है.
President Droupadi Murmu has recommended to the Lok Sabha the consideration of 'the Delimitation (Second) Bill, 2026' under Article 117(3) of the Constitution of India, according to a Lok Sabha Bulletin issued today https://t.co/6jNpUdGIbK— ANI (@ANI) November 28, 2026
सरकार अप्रैल के उन लंबित विधेयकों को वापस लेने के लिए तैयार है, जो 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक' के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद अटक गए थे और सोमवार को नए मसौदे पेश करेगी. कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस संशोधित पैकेज में तीन बड़े बदलाव शामिल हैं, जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं:
- पहला, एक समान 50% विस्तार: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा और विधानसभा सीटों में आधी (50 प्रतिशत) बढ़ोतरी होगी. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़कर 850 हो जाएगी, और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सीमा 500 से बढ़कर 650 हो जाएगी.
- दूसरा, एक नया आधार और लंबी समय-सीमा : 2026-27 की जनगणना का इंतजार करने के बजाय, प्रत्येक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं "नवीनतम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों" यानी 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से तय की जाएंगी. साथ ही, राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक स्थिर रहेगा.
- तीसरा, महिला आरक्षण को तेजी से लागू करना: परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) 2029 के आम चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए समय रहते निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा.
लोकसभा की यह चार दिवसीय बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी, जबकि राज्यसभा की बैठक अलग से 2 दिसंबर को फिर से शुरू होगी.
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