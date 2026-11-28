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परिसीमन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिफारिश! सोमवार को लोकसभा में पेश होगा नया मसौदा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू . ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत लोकसभा में 'परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026' पर विचार करने की सिफारिश कर दी है. शनिवार को जारी लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, राष्ट्रपति ने यह सिफारिश विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 27 नवंबर को लोकसभा महासचिव को भेजे गए एक पत्र के बाद दी है.

संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत, ऐसा कोई भी विधेयक जिसे लागू करने पर भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन खर्च होने की संभावना हो, उसे संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने की सिफारिश न की हो.