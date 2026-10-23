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मुरिया दरबार की मुरीद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साय सरकार ने मांझी चालकियों का मानदेय बढ़ाया

मुरिया दरबार भोज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जगदलपुर पहुंचीं और मां दंतेश्वरी मंदिर में मत्था टेका. फिर उन्होंने बस्तर दशहरा की सबसे महत्वपूर्ण रस्म मुरिया दरबार में शिरकत की और मांझी-चालकियों और जनजातीय प्रतिनिधियों की बातें सुनीं.

मुरिया दरबार में राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने मुरिया दरबार में कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को आत्मीयता से जोड़ने वाले अनुष्ठान बस्तर दशहरे को विशेष आकर्षक बनाते हैं. मुरिया दरबार जैसी प्रक्रिया से मिलने वाले समाधान सबकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करते हैं. इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ता है. राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के एक प्रतिनिधिमंडल से दो माह पहले राष्ट्रपति भवन में मेरी भेंट हुई थी. इसमें बस्तर पंडुम के विजेता और बस्तर के परगना माँझी और चालकी भी शामिल थे. बस्तर पंडुम जैसे आयोजन युवाओं को अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से पुनः जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं.