मुरिया दरबार की मुरीद हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साय सरकार ने मांझी चालकियों का मानदेय बढ़ाया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के सबसे प्रमुख आयोजन मुरिया दरबार में शामिल हुईं. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण बताया. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 7:49 PM IST
जगदलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को जगदलपुर पहुंचीं और मां दंतेश्वरी मंदिर में मत्था टेका. फिर उन्होंने बस्तर दशहरा की सबसे महत्वपूर्ण रस्म मुरिया दरबार में शिरकत की और मांझी-चालकियों और जनजातीय प्रतिनिधियों की बातें सुनीं.
मुरिया दरबार में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने मुरिया दरबार में कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को आत्मीयता से जोड़ने वाले अनुष्ठान बस्तर दशहरे को विशेष आकर्षक बनाते हैं. मुरिया दरबार जैसी प्रक्रिया से मिलने वाले समाधान सबकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करते हैं. इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ता है. राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के एक प्रतिनिधिमंडल से दो माह पहले राष्ट्रपति भवन में मेरी भेंट हुई थी. इसमें बस्तर पंडुम के विजेता और बस्तर के परगना माँझी और चालकी भी शामिल थे. बस्तर पंडुम जैसे आयोजन युवाओं को अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से पुनः जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं.
मैं भी इसी आदिवासी संस्कृति से आई हूं. मेरे दादा, पिता और भाई पारंपरिक व्यवस्था में 'मांझी' (मुखिया) हुआ करते थे. मैं एक मांझी की बेटी हूं और इन गौरवशाली परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति
वहीं नक्सल समस्या को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा था. केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयासों से नक्सली आतंक से मुक्त होकर यह क्षेत्र प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.
दंडकारण्य की विरासत को संजोने का आह्वान
राष्ट्रपति मुर्मू ने बस्तर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दंडकारण्य का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है. भगवान राम के वनवास से जुड़ी मान्यताएं और माता शबरी से उनकी भेंट की परंपरा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं. राष्ट्रपति ने कहा कि इस पवित्र भूमि की विरासत को सुरक्षित रखना सभी का दायित्व है. उन्होंने जनजातीय समाज में प्रकृति के प्रति सम्मान की परंपरा का उल्लेख करते हुए जंगल, पहाड़ और पेड़-पौधों के संरक्षण पर भी जोर दिया.
बस्तर की पारंपरिक कला और ग्रामीण महिलाओं की प्रतिभा को उस समय राष्ट्रीय पहचान मिली, जब दंतेवाड़ा जिले की बिहान दीदी रामबती पोडियाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बेल मेटल से निर्मित बस्तर कला की आकर्षक कलाकृति भेंट की. मुरिया दरबार में राष्ट्रपति की उपस्थिति के दौरान मिली यह उपलब्धि दंतेवाड़ा जिले के लिए गौरव का क्षण बनी.छिंद के पत्तों से आकर्षक उत्पाद तैयार कर पिछले छह वर्षों में लगभग 35 लाख रुपये की आय अर्जित करने वाली रामबती आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की प्रेरणादायी मिसाल बन गई हैं.
लालबाग में आमसभा
राष्ट्रपति ने बस्तर दशहरा प्रदर्शनी का जायजा लिया और लालबाग मैदान में आमसभा को संबोधित किया. उन्होंने जल-जंगल बचाने की अपील की और यह भी कहा कि यहां के आदिवासी खिलाड़ी आने वाले समय में देश के लिए ओलंपिक में मेडल भी जीत सकते हैं.
अब छत्तीसगढ़ में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं और हिंसा का दौर खत्म हो चुका है. बस्तर के लोगों को बैंकों, बड़े बाजारों से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति
विशेष भोज में शामिल हुईं राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि आदिवासी युवा देश के 'विकसित राष्ट्र' बनने के सफर में अपनी भागीदारी निभाएंगे. लालबाग मैदान में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सम्मान में एक विशेष भोज का आयोजन किया गया. इस भोज में बस्तर की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख अंग मांझी-चालकी और मेंबर-मेंबरिन विशेष रूप से शामिल हुए. राष्ट्रपति ने उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनसे संवाद किया.
साय सरकार ने मांझी चालकी को दी सौगात
इस अवसर पर साय सरकार ने मांझी चालकी को बड़ी सौगात दी है. सीएम साय के निर्देश पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मांझी चालकियों के मानदेय में इजाफा किया है. इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब मांझी का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह और चालकी का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
आमसभा में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार जनजातीय समाज के मान-सम्मान और उनकी गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. बस्तर के सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा जैसे महापर्व के सफल संचालन में मांझी और चालकी की भूमिका सदैव केंद्रीय रही है. ऐसे में मानदेय में की गई यह सम्मानजनक वृद्धि उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को दर्शाता है.