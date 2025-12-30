ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुमला के ‘कार्तिक जतरा 2025’ में हुईं शामिल, कहा- यहां आना तीर्थ यात्रा जैसा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के गुमला में ‘कार्तिक जतरा 2025’ में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने आदिवासी संस्कृति की सराहना की.

PRESIDENT DROUPADI MURMU IN GUMLA
कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अन्य गणमान्य (@rashtrapatibhvn)
Published : December 30, 2025 at 2:40 PM IST

गुमला: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को गुमला जिले के रायडीह प्रखंड स्थित मांझाटोली में आयोजित दो दिवसीय अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम ‘कार्तिक जतरा 2025’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हवाई मार्ग से गुमला पहुंचीं राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और भव्य स्वागत किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया. साथी शिव शंकर उरांव ने सोबराई कला के प्रतीक चिह्न भेंटकर राष्ट्रपति का अभिवादन किया. राष्ट्रपति के कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी भी शामिल हुए.

राष्ट्रपति के संबोधन में शिक्षा और विकास की पूंजी

जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंखराज कार्तिक उरांव बाबा का सपना गुमला जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना करना है. यह हमारे जीवन का भी लक्ष्य है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा. विकास को गति देनी है. जनजातीय समुदाय के पास संगीत, नाटक और कला जैसी कई प्रतिभाएं हैं, जिनसे 100 से अधिक लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, जो गौरव की बात है.

लोगों को संबोधित करतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य समारोह आयोजित होता रहता है. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर भी ऐसे मौके मिलते रहते हैं. यहां आना तीर्थ यात्रा जैसा लग रहा है. शिक्षा विकास की पूंजी है. शिक्षा का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा. आपके प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इसके लिए जमीन संबंधित बाधाएं पूरी होने पर यह संभव होगा. एक न एक दिन यह प्रयास जरूर सफल होगा.

पंखराज कार्तिक उरांव सभी के लिए प्रेरणा हैं. वे भारत के गौरव हैं. उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया था. विदेश में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपनी माटी के लिए उनकी सोच गहरी थी. उन्होंने सपना देखा था कि यहां एक विश्वविद्यालय होगा, जहां जतरा के रूप में इस स्थान पर उन्हें याद किया जाएगा. संयोग से झारखंड के मुख्यमंत्री भी जनजातीय समुदाय से हैं.

President Droupadi Murmu in Gumla
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

अंतिम सांसे गिन रहा है नक्सलवाद- विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज भाग्य का विषय है कि आज झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के त्रिवेणी संगम, मांझाटोली की पवित्र भूमि में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र की पहल पर पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रुप में मनाता है. बस्तर में नक्सलवाद की वजह से विकास नहीं पहुंच रहा था. लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बदौलत बस्तर में तेजी से विकास हो रहा है. नक्सलवाल का वहां सफाया हो रहा है. 400 से ज्यादा गांव आजाद हो चुके हैं. वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन पहुंचा दिया गया है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसे ले रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम चल रहा है. बस्तर क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं. खुशी की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ.

स्व कार्तिक उरांव के योगदान को नमन- संतोष कुमार गंगवार

झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परवमीर चक्र विजेता शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का और जनजातीय स्कॉलर कार्तिक उरांव को नमन करते हुए अलग-अलग प्रदेशों से आए संस्कृति प्रेमियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहीं हैं. खूंटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने नीट और आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है. पूर्वी सिंहभूम की पीएमश्री कस्तूरबा बालिका विद्यालय, पटमदा की बैंड टीम ने नई दिल्ली में उत्कृष्ठ प्रदर्शन किया है. उन्होंने स्व.कार्तिक उरांव को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा और जनजातीय अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया.

आदिवासी लोक कला का प्रदर्शन

कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आई आदिवासी पारंपरिक नृत्य मंडलियों ने अपनी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया. आयोजन स्थल पंखराज साहेब कार्तिक उरांव चौक बैरियर बगीचा, मांझाटोली में हुआ.

प्रमुख अतिथियों की मौजूदगी

राष्ट्रपति के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव, एसटी-एससी संसदीय समिति के अध्यक्ष फगन सिंह कुलस्ते सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इस आयोजन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल रहा.

कड़े सुरक्षा इंतजाम

राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए. कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी गई. राष्ट्रपति के गुमला आगमन को लेकर महीनों से तैयारी चल रही थी.

