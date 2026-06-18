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ओंकारेश्वर में 38 साल बाद देश की राष्ट्राध्यक्ष करेंगी पूजा, हेलीकॉप्टर से आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति का काफिला लगभग 60 वाहनों के साथ निर्धारित मार्ग से एनएचडीसी गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां उनके विश्राम की व्यवस्था की गई है. शाम 6:20 बजे वह ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर दर्शन, पूजन और संध्या आरती में शामिल होंगी. रात्रि विश्राम भी एनएचडीसी गेस्ट हाउस में ही होगा.

एनएचडीसी गेस्ट हाउस में की गई है राष्ट्रपति के विश्राम की व्यवस्था

खंडवा: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार दोपहर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचीं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई थीं. राष्ट्रपति अपने प्रस्तावित प्रवास के दौरान भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन-पूजन करेंगी. उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरे ओंकारेश्वर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला और नागरिकों ने उनका स्वागत किया.

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ओंकारेश्वर नगर में कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए हैं. प्रमुख मार्गों, घाटों, मंदिर परिसर और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा बलों की विशेष निगरानी रही.

ओंकारेश्वर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर में 38 साल बाद किसी राष्ट्रपति का आगमन

राष्ट्रपति का यह दौरा इसलिए भी विशेष है क्योंकि किसी राष्ट्रपति का लगभग 38 साल बाद ओंकारेश्वर में आगमन हो रहा है. इससे पहले वर्ष 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. आर. वेंकटरमण ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे. सन 1988 में डॉ. आर. वेंकटरमण तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे.

ओंकारेश्वर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

कई स्थानों पर लागू किया गया है रूट डायवर्जन

राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है. इस दौरान नगर के विभिन्न मार्गों पर आम लोगों की आवाजाही नियंत्रित रखी गई, जबकि सुरक्षा कारणों से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की गई. राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कोठी हेलीपैड पर उतरा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.