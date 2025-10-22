राष्ट्रपति मुर्मू ने सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना की
राष्ट्रपति सुबह-सुबह पंबा पहुंचीं, पवित्र नदी में स्नान किया और पंबा गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना की.
Published : October 22, 2025 at 2:32 PM IST
पथानामथिट्टा (केरल): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना की. पारंपरिक काले परिधान पहने और इरुमुदिकेट्टू को हाथ में लिए राष्ट्रपति ने पवित्र 18 सीढ़ियां (पथिनेट्टमपदी) चढ़ीं और कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान अयप्पा के दर्शन किए.
राष्ट्रपति सुबह-सुबह पंबा पहुंचीं, पवित्र नदी में स्नान किया और पंबा गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना की, जहां उन्होंने पारंपरिक केट्टुनिरा (इरुमुदिकेट्टू भरना) की रस्म निभाई.
सन्निधानम में, राष्ट्रपति मुर्मू का थंत्री कंडारारू महेश मोहनर ने पूर्णकुंभम से स्वागत किया. राष्ट्रपति की तीर्थयात्रा, जो भक्ति और सादगी से परिपूर्ण थी, ने एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण क्षण के रूप में ध्यान आकर्षित किया. विशेषकर देश के प्रथम नागरिक द्वारा सबरीमाला की पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ना.
इससे पहले, राष्ट्रपति सुबह 7:30 बजे तिरुवनंतपुरम स्थित राजभवन से रवाना हुईं और हेलीकॉप्टर से पथानामथिट्टा के प्रमदम स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम ग्राउंड पहुंचीं.
देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन, सांसद एंटो एंटनी, विधायक के.यू. जनीश कुमार और प्रमोद नारायणन, जिला कलेक्टर एस. प्रेम कृष्णन और जिला पुलिस प्रमुख आर. आनंद ने उनका स्वागत किया. सबरीमाला तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम लौटेंगी और राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा आयोजित विशेष रात्रिभोज में शामिल होंगी.
वहीं राष्ट्रपति मुर्मू 23 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी. इस समारोह में कई राजनीतिक और सामाजिक नेता शामिल होंगे.
बाद में, दोपहर 12:50 बजे, वह शिवगिरि, वर्कला में श्री नारायण गुरु महा समाधि शताब्दी सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगी. यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो गुरु के सुधारवादी संदेशों की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालेगा. विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेता और समाज सुधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.
शाम को राष्ट्रपति सेंट थॉमस कॉलेज, पाला के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह का उद्घाटन करेंगी तथा उसके बाद वे कुमारकोम के ताज रिसोर्ट में रात्रि विश्राम करेंगी.
24 अक्टूबर को राष्ट्रपति कोच्चि स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी. बोलगट्टी पैलेस में दोपहर के भोजन के बाद, वह नौसेना बेस से हेलीकॉप्टर द्वारा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगी. केरल की उनकी चार दिवसीय यात्रा शाम 4:05 बजे नई दिल्ली के लिए वापसी उड़ान के साथ समाप्त होगी.
राष्ट्रपति की सबरीमला और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. विशेष सुरक्षा समूह (SPG), केरल पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा अभियानों का प्रबंधन किया, जिससे तीर्थयात्रा के दौरान सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई.
