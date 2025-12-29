ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं जमशेदपुर, करनडीह जाहेर थान में की पूजा-अर्चना

जमशेदपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिन के दौरे के दूसरे दिन हवाई मार्ग से जमशेदपुर पहुंचीं. सोनारी एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वे सड़क मार्ग से परसुडीह थाना क्षेत्र के करनडीह स्थित जाहेर थान गईं. जाहेर थान में पूजा-अर्चना करने के बाद वे मंच पर पहुंचीं. झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहे.

बता दें कि ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा ओल चिकी लिपि के सौ साल पूरे होने पर जमशेदपुर में कार्यक्रम आयजित किया गया है. इस कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं.

राष्ट्रपति का स्वागत करते राज्यपाल और मुख्यमंत्री (ईटीवी भारत)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से पहले कार्यक्रम स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. आने वालों को कड़ी जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है. कार्यक्रम स्थल पर रजिस्टर्ड लोगों को ही कड़ी स्क्रीनिंग के बाद एंट्री दी जा रही है. शहर की मुख्य सड़कों पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात हैं. डॉग स्क्वायड की भी तैनाती की गई है.