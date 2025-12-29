ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तोड़ा प्रोटोकॉल, काफिला रुकवा पहुंचीं लोगों के बीच, जनता का किया अभिवादन

सरायकेला: झारखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया. प्रोटोकॉल छोड़ वह बीच सड़क पर लोगों से मिलने पहुंचीं. जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिली.

दरअसल, झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए सरायकेला पहुंची थीं. दीक्षांत समारोह के बाद वह वापस लौट रहीं थीं. जहां रास्ते में राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए स्थानीय जनता सुरक्षा घेरों के बावजूद घंटों से बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी थी. जब राष्ट्रपति का काफिला सरायकेला के आकाशवाणी चौक के पास पहुंचा. तो जनसैलाब का उत्साह देख राष्ट्रपति स्वयं को रोक न सकीं.

लोगों से मिलतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ईटीवी भारत)

प्रोटोकॉल की परवाह ना करते हुए उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर लोगों के बीच पहुंच गईं. ​अचानक राष्ट्रपति को अपने बीच देख जनता का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. बैरिकेडिंग के बाहर खड़े लोगों ने 'भारत माता की जय' के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया.