लोक भवन से रवाना हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जमशेदपुर में है अगला कार्यक्रम

रांचीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय झारखंड दौरे के तहत रांची पहुंच चुकी हैं. रविवार को रांची आगमन के बाद राष्ट्रपति ने लोक भवन में रात्रि विश्राम किया. सोमवार की सुबह वह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जमशेदपुर के लिए रवाना हुईं. लोक भवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक राष्ट्रपति के काफिले के दौरान पूरे रूट लाइन में रांची पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जगह-जगह पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं, ताकि राष्ट्रपति के आवागमन में किसी तरह की बाधा न हो.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी दिशोम जाहेर थान

सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरायकेला-खरसावां और जमशेदपुर में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी. राष्ट्रपति 29 दिसंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगी. वहां सबसे पहले वह करनडीह स्थित दिशोम जाहेर थान (Dishom Jaher Than) जाएंगी, जहां पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगी. दिशोम जाहेर थान संथाल समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. राष्ट्रपति का यह दौरा सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.

शताब्दी समारोह में भाग लेंगी राष्ट्रपति

इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा की लिपि ‘ओलचिकी’ के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी. इस कार्यक्रम में संथाली भाषा, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण एवं विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. राष्ट्रपति का इस समारोह में शामिल होना आदिवासी समाज और संथाली भाषा के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण माना जा रहा है.