ETV Bharat / bharat

देहरादून पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, पैदल यात्री पुल और घुड़सवारी क्षेत्र का किया शुभारंभ, अब जनता भी कर सकेगी दीदार

पैदल यात्री पुल और घुड़सवारी क्षेत्र का शुभारंभ ( PHOTO- PIB )